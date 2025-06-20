Июль 2025-го — напряжённое с точки зрения астрособытий время. Ближе к концу месяца начнётся второй в году ретроградный Меркурий. Это значит, что нам будет казаться: планета на небосводе движется вспять. Раньше люди думали, что самый близкий к Солнцу сосед действительно меняет траекторию. Но сейчас выяснилось, что ретроградность планет — это оптическая иллюзия, которая возникает из-за преломления света в атмосфере Земли. В материале вместе с астрологом Александром Зараевым рассказываем, как это повлияет на Зеленского, Макрона и Мерца.

Первая половина июля для Зеленского, Мерца и Макрона

Да уж, первая половина июля выдастся действительно жаркой. Фото © ТАСС / АР / Stefan Rousseau

В июле можно будет побыть в спокойствии только первые семь дней. Уже 7 числа Уран покинет знак зодиака Телец и перейдёт в знак зодиака Близнецы. Этим он запустит астрологическую программу на 7 лет: она завершится только в 2032 году. В ходе данного астрологического цикла человечество будет ощущать сильную турбулентность, хотя, с другой стороны, это время новых идей, новых стилей и новых традиций.

И в этом контексте мы говорим о том, что начало июля, особенно его первая декада, где 10-го числа будет полнолуние, подведёт итог тех политических конфликтов, которые были в июне. Первая половина июля более гармоничная, чем вторая декада июня, в которой мы сейчас живём. Александр Зараев Астролог

«И второй момент — после 13-го числа включится ретроградный Сатурн, и ретроградный Меркурий 18-го числа начнёт своё влияние», — добавляет Александр. Ретро-Меркурий с нами до 11 августа, а Сатурн вернётся в норму только 28 ноября. Астролог считает, что ретроградность планет связана с подведением итогов июньских конфронтаций. Поэтому именно в начале месяца стоит подготовиться к новым циклам и новым ситуациям. Но на фронте тяжёлая для Зеленского ситуация может начаться уже с первого июля.

Вторая половина июля для Макрона, Зеленского и Мерца

Вторая половина июля будет особенно тяжёлой для Мерца, Макрона и Зеленского. Фото © ТАСС / АР / Leon Neal

Во второй половине июля плохо станет уже Макрону, который придерживается леволиберальных политических взглядов, и Мерцу, уверенному немецкому консерватору, коллеге знаменитой Ангелы Меркель. Но не только — по словам астролога Александра Зараева, и Зеленский может круто поменять сферу деятельности по итогам одной из декад июля.

Для того же Зеленского как раз в конце июля будет очень сложное время, особенно вблизи новолуния 24-го числа. Мы говорим о том, что вторая декада июля практически ставит крест на карьере Зеленского. Очень много будет внимания переключено на события на Ближнем Востоке, и Украина перестанет интересовать мир. Александр Зараев Астролог

Конфликт на Ближнем Востоке и правда начался внезапно, хотя назревал по крайней мере со времён палестинской Интифады. Но на деле всё разгорелось гораздо раньше — возможно, ещё при британской колониальной администрации. Напомним, что после Второй мировой пережившие холокост евреи буквально вынудили британскую корону отдать им земли, на которых проживали их далёкие предки. Для этого пришлось «потесниться» арабскому большинству. С тех пор два семитских народа стали враждовать между собой. В итоге эта ситуация странным образом привела к нападению на Иран, которое даже Нетаньяху не может внятно объяснить. Если раньше иранцев казнили внутри страны за участие в акциях памяти Махсы Амини, то теперь их стали убивать ещё и бомбами. Этот «замес» для Запада может показаться более интересным.

Какой будет в июле ситуация на фронте

На фронте СВО в июле будет много ситуаций. Фото © РИА Новости / Станислав Красильников

В зоне СВО в июле ожидается всплеск активности со стороны наших военных. Это, по словам астролога, будет продолжением тренда, начавшегося уже сейчас. «В конце июня и в начале июля будут освобождены или открыты для дальнейшего продвижения многие населённые пункты или дороги», — говорит Александр. В июле он ожидает пика боёв на СВО. Потом будет наблюдаться небольшой спад активности. А к концу сентября всё уже может «разрулиться». «Я ещё два года назад говорил о том, что СВО имеет специфический марсианский цикл двухлетних всплесков и спадов», — поясняет астролог.

Что приблизит окончание СВО

Астролог Александр Зараев считает, что Макрон, Мерц и Зеленский завершат карьеру около 24 июля. Фото © ТАСС / АР / Stefan Rousseau

Александр Зараев уверен: Ближний Восток может помочь России в конфликте с Украиной. Вернее, сам конфликт на Ближнем Востоке, потому что внимание Запада будет оттянуто именно туда. Если не поможет — то хотя бы у нас появится понимание того, как влияет этот беспокойный регион на СВО и каковы примерные сроки завершения операции.

Уже 23-е или 24-е число поставит точку под амбициями многих политиков, те будут уходить с политической арены. Серьёзные проблемы могут быть у Макрона и у того же Фридриха Мерца. Станет ясно, что их планы относительно Украины или дальнейшего продолжения конфликта между Россией и Украиной не актуальны. Александр Зараев Астролог