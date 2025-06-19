«Шанс остановиться»: маг рассказала, о чём говорит аномально холодная середина июня

В начале июня мы наслаждались ярким летним солнцем и умеренной жарой. Середина месяца стала полной противоположностью: 17 градусов, дождь, ветер... Больше напоминает весеннюю погоду. Многих такие скачки столбика термометра заставляют задуматься: может быть, природа хочет нам что-то сказать? Вместе с магом Екатериной Ткачёвой разбираемся, что значат такие погодные изменения с точки зрения эзотерики.

Каким будет конец июня

Прогнозы синоптиков на последние числа июня совсем не радуют. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cheshir.002

В пятницу, 20 июня, нас ожидает пик похолодания. Об этом рассказал Михаил Леус из центра прогнозирования погоды «Фобос». Температура может упасть до внушительных 10 градусов — не совсем июньская история. Среднесуточная температура будет ниже нормы на четыре градуса. Нормальное значение термометра — 18 градусов, а в пятницу будет 14. А ещё к нам придут дожди, порывы ветра и низкое атмосферное давление. В середине следующей недели, по прогнозам синоптиков, всё наладится.

Послание от Вселенной

Вселенная, а вместе с ней и Земля как бы замедляются. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Когда происходят погодные аномалии, многие задумываются о том, есть ли у них скрытый смысл. Причины таких аномалий определить можно. Учёные-климатологи как раз этим и занимаются: выяснилось, что странности климата появились во многом благодаря деятельности человека. После начала индустриальной революции мы стали сильно загрязнять планету, и последствия наступают уже сейчас. Но дело не только в углеводородных выбросах.

Когда в середине июня наступает аномальный холод, это не просто каприз природы — это послание от самой Земли и космоса. В древних традициях такие явления воспринимались как сигналы о переменах, внутренней гармонии или дисбалансе. Екатерина Ткачёва Маг

«Холод в разгаре лета может указывать на то, что энергия Земли временно «замирает» или испытывает внутренние потрясения», — продолжает Екатерина. Это не значит, что Земля стала вращаться медленнее или температура её ядра понизилась. Потрясения в энергополе Земли происходят не на физическом плане.

Энергетический дисбаланс

Холод в июне может указывать на то, что хрупкий энергетический баланс нарушен. Фото © Freepik

Если летом внезапно стало холодно, это знак, который указывает на то, что хрупкий энергетический дисбаланс нашей планеты нарушен. У этого может быть несколько причин: влияние космоса, не известные нам процессы в самой нашей планете или проблемы во взаимодействии нематериальных, нефизических сил. А ещё — люди, как мы уже говорили, могут влиять на свой космический дом.

В первую очередь это знак того, что внутренний баланс нарушен — возможно, человек или общество переживают стресс, внутренние конфликты или энергетический дисбаланс. Холод — это символ остановки, застоя или необходимости переосмысления. Екатерина Ткачёва Маг

Таким образом, причина внезапных холодов может заключаться не только в дисбалансе природных сил, но и в том, что какие-то неблагоприятные процессы происходят в самом обществе. Екатерина Ткачёва заявляет: «Это время для того, чтобы прислушаться к себе, понять свои истинные желания и избавиться от лишнего груза. Также такой период может указывать на необходимость очистки — как внутренней, так и внешней».

Какие уроки можно извлечь из внезапного похолодания

Внезапное похолодание с дождём — повод замедлиться и подумать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Smolina Marianna

«Природа и человек — единое целое», — говорит маг Екатерина Ткачёва. Она добавляет: «Когда погода ведёт себя необычно, это отражение общего энергетического фона планеты». Возможно, в первую половину 2025 года (и раньше) мы слишком безответственно отнеслись к природе. Погодные аномалии как раз позволяют задуматься об этом.

Холодная середина июня говорит о том, что энергия Земли временно «замедляется», чтобы дать нам шанс остановиться и подумать. В такие моменты важно не сопротивляться изменениям, а принять их как часть естественного цикла. Это время для медитаций, очищения и переоценки своих целей. Иногда периоды затишья или холода служат подготовкой к новым возможностям. Екатерина Ткачёва Маг

Перемены в энергетическом балансе Земли — это не страшно. На самом деле за время холодов можно заняться саморазвитием или вовсе пересобрать себя заново. Екатерина Ткачёва заявляет: «Это время для переосмысления старых привычек и подготовки к будущему росту». Так что именно сейчас — хороший момент для того, чтобы бросить вредные привычки или заняться спортом. У Екатерины хорошие новости: «После периода охлаждения обязательно наступит тепло — важно лишь правильно использовать этот момент для внутреннего развития».

