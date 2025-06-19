Петровский пост 2025: что категорически нельзя делать с 16 июня — церковь предупреждает

Петровский пост наступил незаметно. Это — одна из самых древних христианских аскетических практик. Он не всегда соблюдался верующими в том виде, в котором соблюдается сейчас. Но всегда всецело зависел от Пасхи. В этом году Петровский пост начинается 16 июня, а сколько продлится, — расскажем в материале вместе с многоуважаемым иеромонахом Макарием, священнослужителем Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви.

Петровский пост — как он появился

Петровский пост вряд ли соблюдался самыми первыми христианами, но всё равно — он очень древний. Фото © Wikipedia

Изначально у первых христиан, заставших земной путь Иисуса, было только два поста, — Рождественский и Великий. А к III веку возник тот, который сейчас мы называем Петровским. Тогда его звали постом Пятидесятницы, он начинался спустя неделю от Троицы и длился до праздника Успения Пресвятой богородицы. Это был долгий, очень долгий пост. Но и предназначался он не для всех: постную Пятидесятницу должны были выдержать те, кто только-только собирался креститься. Это была расплата за то, что новообращённые христиане пропускали Великий пост на Пасху. Но в нашей христианской вере всегда приветствовались поддержка и взаимопомощь, поэтому некоторые ранние христиане постились в знак солидарности с «новичками».

Откройте любой церковный календарь. Там будут четыре многодневных поста: Рождественский, Великий, Петровский и Успенский. Посты у нас всегда обозначаются по концу. Петровский пост называется так, потому что 12 июля по новому стилю будет праздник Петра и Павла. А Успенский пост кончается Успением Пресвятой Богородицы 15 августа. Иеромонах Макарий Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви

Петров и Успенский посты связаны гораздо крепче, чем нам казалось. На самом деле они — как древние суперконтиненты Лавразия и Гондвана. Два огромных участка суши образовались после распада единого мегаконтинета Пангеи. Так и пост Пятидесятницы со временем распался на два поста поменьше — Апостольский и Успенский. Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский, Лев Великий, Феодорит Кирский — все они упоминают наш сегодняшний пост. Но называют его Апостольским.

Сколько продлится Петровский пост

Петровский пост достаточно большой. Но не переживайте, на дворе лето, а значит, природа богата солнечным светом и ягодами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marta Maziar

Петровский пост начался 16 июня. Он будет длиться около месяца, до 11 июля. Уже 12 числа мы будем праздновать память апостолов Петра и Павла. «Пётр и Павел на час день убавил, а Илья Пророк два уволок», — знаете эту поговорку? Она точно отражала то, что происходит после Петровского поста со световым днём — тот начинает постепенно сокращаться. Напомним: Петровский пост зависит от Пасхи, а значит, в следующем году он будет совсем другим. Фактически, мы уже сейчас знаем, чего ждать от Петровского поста 2026-го. Пасха в следующем году будет 12 апреля, а значит, Апостольский пост начнётся 8 июня и продолжаться будет 5 недель. Так получилось, потому что праздник Пасхи — переходящий, а день памяти Петра и Павла — нет.

Как питаться в Петровский пост 2025

Надо питаться, как и в любой обычный пост. Жёстких ограничений, как во время Великого поста, нет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Во все без исключения посты необходимо следовать правилам. Во время поста нельзя есть любое мясо, даже куриное. Под запретом оказываются и продукты животного происхождения — молоко, сыр, творог, яйца, вообще всё, связанное с животными. Исключение — это рыбка. Важно: не пытайтесь в точности повторить диету христиан из 359 года нашей эры! Это может быть опасно для здоровья. Иеромонах Макарий пояснит.

Патриарх Кирилл указывал: огромную ошибку совершают те, кто пытаются применить к гражданской жизни пищевые требования церковного устава, Типикона. Типикон — это монастырский устав полуторатысячелетней давности из Средиземноморской страны. По части питания он ни малейшего отношения не имеет к реальности нашей российской жизни. Иеромонах Макарий Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви

И это правда. В Типиконе, например, есть указание о количестве трапез: не более двух. Первая в полдень, после Божественной литургии, вторая — после вечерни, около 18 часов. По Типикону монахи в некоторые дни вообще «сидят на хлебе и воде», это называется «сухоядением». А есть и дни, в которые кушать вообще нельзя. Средний возраст монахов в Римской империи составлял от 25 до 32 лет. Молодые, здоровые мужчины, обдуваемые свежим морским воздухом под палящим солнцем, могли себе это позволить. Сможете ли выдержать пост по Типикону вы?

Почему соблюдать пост полезно для здоровья

Несмотря на опасность перегибов, соблюдать пост всё же полезно для здоровья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Вместе с тем соблюдать пост — полезно для здоровья. Иеромонах Макарий отмечает: «Посты — дело благоприятное для человека. Меняется режим питания, мы следим за ним, не принимаем мясную и молочную пищу. Если вы посмотрите труды диетологов, врачей, которые вообще не имеют ни малейшего отношения к религии, вы увидите, что как раз животные продукты стоят на вершине так называемой пирамиды питания». А нахождение продукта на вершине пирамиды как раз означает, что к нему нужно относиться с осторожностью. То есть готовить с соблюдением всех норм безопасности и сокращать потребление при необходимости.

Русская церковь издавна следует гораздо более умеренным, осторожным правилам. Правилам очень простым, без дураков. Пожилые люди, больные люди, детки маленькие, в зависимости от диагнозов, от состояния здоровья, освобождаются от поста. Тут медицина и церковь работают как два весла у лодки. Это древний-древний святоотеческий принцип. Медицинские правила и правила материальной жизни — одно весло. Духовная жизнь, религия, вера, память о Господе, участие в церковной жизни — другое весло. Вот так человек движется к чему-то доброму. Иеромонах Макарий Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви