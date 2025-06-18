Рекордно низкое атмосферное давление в Москве 19 июня: как выжить в день исторического минимума

Четверг, 19 июня 2025 года, станет особенным днём для столицы: атмосферное давление упадёт до рекордно низких значений за всю историю наблюдений. Life.ru рассказывает, как подготовиться к этому непростому испытанию и пережить день, когда природа словно отпустит тормоза.

Исторический минимум: когда барометр показывает дно

Атмосферное давление 19 июня упадёт до исторического минимума в столице. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ABB Photo

В четверг московские барометры покажут цифры, которых не видели почти полвека. Татьяна Позднякова из информационного агентства «Метеоновости» предупреждает: 19 июня атмосферное давление в столице рухнет до 735 миллиметров ртутного столба. Это 980 гектопаскалей — значение, которое может побить рекорд 1978 года, когда синоптики зафиксировали 980,7 гектопаскаля. Причиной такого атмосферного «провала» станет обширная циклоническая зона, центр которой расположится над Сибирью, но «щупальца» дотянутся до самой Москвы. Представьте себе гигантскую воронку в небе, которая словно высасывает воздух из атмосферы, — именно так работает мощный циклон.

Что происходит с организмом при низком давлении

Когда атмосферное давление падает, наш организм реагирует как подводная лодка при всплытии: все внутренние системы начинают перестраиваться. В отличие от высокого давления, которое «придавливает» нас к земле, низкое давление словно тянет изнутри наружу. Первыми страдают сосуды головного мозга: они расширяются, что может привести к пульсирующим головным болям. Кровяное давление тоже начинает «танцевать» — у гипотоников оно может упасть ещё ниже, вызывая слабость и головокружение. Суставы и старые травмы дают о себе знать — при низком давлении ткани слегка расширяются, что может вызывать дискомфорт в проблемных зонах.

Кто находится в зоне особого риска

Как пережить рекордно низкое давление 19 июня в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Не все одинаково переживают атмосферные качели, но есть категории людей, которым стоит быть особенно осторожными 19 июня. В первую очередь это касается метеозависимых людей — тех, кто чувствует каждое изменение погоды как личную катастрофу. Пожилые люди тоже попадают в группу риска, поскольку с возрастом способность организма быстро адаптироваться к изменениям снижается. Гипотоники — люди с хронически низким артериальным давлением — могут почувствовать себя особенно плохо, вплоть до головокружения и обмороков. Страдающие мигренью должны приготовиться к возможному обострению: низкое атмосферное давление — один из самых мощных триггеров для запуска приступа головной боли.

Как пережить день атмосферного минимума

Подготовка к 19 июня должна начаться уже сейчас. В отличие от высокого давления, которое требует спокойствия, низкое давление можно «разогнать» лёгкой активностью. Утренний подъём с особой осторожностью. Вставайте с кровати медленно, посидите на краю кровати минуту-другую.

Вставайте с кровати медленно, посидите на краю кровати минуту-другую. Контрастный душ как спасение. Чередование тёплой и прохладной воды поможет тонизировать сосуды и взбодрить организм.

Чередование тёплой и прохладной воды поможет тонизировать сосуды и взбодрить организм. Кофе как лекарство. В день низкого давления чашка-другая кофе не только разрешена, но и рекомендована — кофеин поможет поднять тонус сосудов.

В день низкого давления чашка-другая кофе не только разрешена, но и рекомендована — кофеин поможет поднять тонус сосудов. Лёгкая зарядка вместо диванного режима. Парадоксально, но лучший способ пережить низкое давление — это умеренная активность.

Парадоксально, но лучший способ пережить низкое давление — это умеренная активность. Больше жидкости, но правильной. Пейте воду, тонизирующие напитки: зелёный чай, цикорий, травяные настои с женьшенем или элеутерококком.

Что категорически нельзя делать

Атмосферное давление 735 мм в Москве может побить рекорд 1978 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Zastrozhnov

В четверг, 19 июня, лучше избегать определённых активностей. Интенсивные тренировки отложите — организм и так испытывает стресс.

Горячие ванны, сауна и баня под запретом — расширение сосудов может привести к резкому падению давления.

Алкоголь — ваш враг номер один, он дополнительно расширяет сосуды.

Длительное пребывание в душных помещениях тоже следует исключить — проветривайте комнаты чаще обычного.