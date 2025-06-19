Монахиня XII века предсказала 5 событий 2025 года — третье пророчество уже исполняется

Хильдегарда Бингенская родилась 16 сентября 1098 года в семье мелких немецких рыцарей в земле Рейн-Гессен. Её фамилия — фон Шпонхайм. Когда юной Хильдегарде было восемь, её отдали на воспитание к монахине Ютте Шпонгеймской. Видения девочку стали посещать уже тогда. Но только спустя годы, став руководительницей собственного монашеского сообщества, она поняла, что их можно и нужно записывать. Так Хильдегарда Бингенская и стала «Рейнской Сивиллой». Её прозвали так в честь знаменитой древнегреческой прорицательницы. И, кроме того, Хильдегарда написала множество трудов по медицине. Расскажем, какие пророчества нам удалось увидеть в её рукописях.

Сфера всего мира заключена в теле Бога

Во-первых, Хильдегарда считала, что мир — это сфера. Во-вторых, мир находится внутри Бога — она это даже нарисовала. Фото © Wikipedia

В главном труде Хильдегарды, книге Scivias, есть один очень интересный рисунок. На нём изображён весь известный на тот момент мир, а речь о XII веке от Рождества Христова. И все известные на тот момент звёзды, планеты, Солнце, реки и чудовища заключены в сферу. В центре сферы находится человек. А сама сфера заключена внутри человекообразного тела. Так Хильдегарда Бингенская видела устройство Вселенной. И вот весной 2025 года телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил, что две трети всех известных галактик движутся по часовой стрелке. То есть учёные открыли новую версию устройства Вселенной: а вдруг она внутри чёрной дыры? Всего нам известно 263 галактики.

Плоть и душа, объединённые Богом

По мнению Хильдегарды Бингенской, плоть и душа изначально были едины и неделимы. Фото © Wikipedia

«Подобно тому, как воздух объемлет и повсюду равно поддерживает землю, в нём пребывающую, — так плоть и душа, Богом соединённые, но природой разъединённые, должны терпеливо укреплять и наставлять друг друга в совместном исполнении заветов Творца», — писала Хильдегарда, анализируя свои видения. В 2025 году мы столкнулись с необходимостью ещё крепче подумать о том, что такое разум, что такое душа и каким образом они связаны с телом. Развитие ИИ размывает границы одушевлённого и безжизненного, а появление компьютера на человеческих мозгах заставляет задуматься, доволен ли нами Господь.

Некто на огромной железной горе

Это было первое письменное видение Хильдегарды. Она записала его в 42 года. Фото © Wikipedia / Галерея Wellcome Collection

«Я увидела великую гору цвета железа, и на ней восседал Некто столь великой славы, что свет ослепил моё зрение», — писала Хильдегарда о своём самом первом видении. Конечно же, Некто — это Бог. Но гора цвета железа представляет гораздо больший интерес. Хильдегарда описывала видение так: «Перед Ним, у подножия горы, стояло изображение, сплошь покрытое очами со всех сторон, и из-за этих очей я не могла разглядеть в Нём человеческого облика». Это классическая интерпретация непознаваемого и всемогущего Бога, но отдельный интерес вызывает «гора цвета железа», особенно с глазами. Дело в том, что в США с 1951 года действует бизнес по хранению корпоративной информации Iron Mountain. Название так и переводится: «железная гора». И недавно их стал сильно критиковать Илон Маск. Возможно, 2025 год раскроет нам ещё больше тайн. Неужели американцы украли Бога?

Как работает Божий суд

Хильдегарда знала, как работает система исполнения наказаний в христианстве. Фото © Wikipedia

«Божии суды, низводимые на землю и людей, изливаются из мест наказания», — говорила Хильдегарда. Она имела в виду, что родина всех моров, болезней и эпидемий — это Преисподняя. То есть ад, куда отправляются души грешников. И как раз в 2025 году Турцию захватила эпидемия вируса Коксаки. Но беспокоиться не о чем, ведь Хильдегарда же заявляет: «Против казней адских и тьмы поставлены горы весьма высокие и крепкие, дабы не вторглись в мир сей. И помещаются в тех пределах души, дабы испытано было качество преступлений их». Это сильное заявление, потому что души грешников в такой картине мира являются аналогом пограничных войск в земном мире. Если из ада выбирается что-то чудовищное, первые, кто держит удар, — наши с вами грешные покойные братья и сестры.

Деградация рода человеческого

2025 in a nutshell: везде немощь женоподобная и женственная слабость. Фото © Wikipedia / Питер Брейгель – старший

Хильдегарда Бингенская ещё в XII веке отмечала: «Наша эпоха деградирует». Но если она считала «деградантской» свою эпоху Высокого Средневековья, то что бы она могла сказать о нас, людях 2025 года, и нашем времени? Хильдегарда говорила: «Эпоха утратила изначальную силу апостольских принципов, скатившись в женоподобную слабость. Всё приходит в упадок — и в природных катаклизмах, и в моральном разложении общества». И прямо сейчас мы наблюдаем, как размываются границы допустимого, а человеческий мозг слабеет из-за нейросетей, периодически попадая в компьютеры в качестве процессора.