5 фраз, которые нельзя говорить депрессивному человеку, — иначе можете довести до суицида

Депрессия — это болезнь, и она есть в МКБ-10, действующей в России. F-32 и F-33 — главные «депрессивные» коды в этой классификации, где F-32 — депрессивный эпизод, а F-33 — рекуррентная депрессия. Если первое — всего лишь эпизод, что ясно по названию, то второе — это хроническое состояние. При F-33 депрессивные эпизоды возвращаются раз в несколько месяцев или лет. Вылечить это тяжёлой работой не получится — нужна помощь врача. А для того, чтобы ваш близкий с депрессией вообще выжил, лучше максимально «фильтровать» свой стиль общения. В материале покажем несколько запретных фраз.

«Ты просто ноешь»

Один из худших вариантов, его до сих пор иногда используют. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Если вы хотели сказать фразу, которая делает депрессию только хуже, и получить в подарок ещё и обесценивающий подтекст, то «флаг вам в руки»: обвиняйте болеющего человека в нытье. Потом не стоит удивляться, если с вами прекратят общение либо по личным причинам, либо по обстоятельствам непреодолимой силы. Когда вы обвиняете депрессивного человека в нытье, вы делаете две вещи. Во-первых, говорите, что вам просто на него плевать, во-вторых, обвиняете в том, что ему плохо. Ничего хорошего из такой коммуникации не выйдет — необязательно быть психотерапевтом, чтобы понять это.

«Быстро успокойся!»

Повелительные и агрессивные фразы — это неприятно. А вы бы как реагировали, если бы на вас так кричали? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Слова могут быть разными, но любые громкие крики, агрессивные требования и приказы не приведут к тому, что депрессивный человек сразу перестанет раздражать вас своим поведением. «Иди умойся!» — окей, что дальше? Депрессивные симптомы мгновенно исчезнут? Резко повысится уровень серотонина? От криков нейромедиаторы придут в порядок? Нет, это не так, и, кажется, вред криков и скандалов при ментальных расстройствах очевиден. Агрессивное поведение в случае, когда близкому нужна поддержка, может указывать на то, что у самого агрессора есть серьёзные проблемы с психикой.

«У других всё ещё хуже, а они справляются»

Люди с депрессией не радуются чужим страданиям. Они вообще не радуются. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Golubovy

Голодающие дети, больные котята и щенята, которые, несмотря ни на что, радуются жизни, маргиналы из соседнего подъезда — им всем гораздо хуже, чем вашему депрессивному близкому. Поэтому тяжёлое состояние, при котором не получается, например, есть или вставать с кровати, должно пройти само собой и мгновенно. Стоит только посмотреть на то, как голодают дети, страдают котята или дерутся маргиналы. Кажется, если депрессия у адекватного человека, а не психопата, ему станет ещё более паршиво от мыслей о том, как страдают невинные. Не стоит пытаться обесценить депрессию сравнением с объективно плохими обстоятельствами жизни посторонних людей: её так не вылечить. Но — можно сделать хуже, манипулируя на чувстве вины.

«Ты притворяешься»

Фальсификация депрессии не приносит никакой выгоды фальсификатору. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Можно притвориться мёртвым. Можно притвориться заинтересованным, слушая нудную лекцию. Можно притвориться камнем в лесу. Но притворяться человеком, у которого депрессия, — это уже слишком. Во-первых, это не приносит никакой выгоды. В обществе нет никаких послаблений для обладателей диагнозов F-32 или F-33. Этим людям приходится переживать всё внутри себя, порой срываясь на аутоагрессию. Во вторых, это просто жестоко. Этой фразой вы уже не просто обесцениваете состояние человека, а прямо обвиняете его во лжи.

«У всех бывает»

Нет, не у всех бывает. Найдётся контраргумент на такое? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

«Со всеми такое бывало» — часто тот, кто произносит эту фразу, не имеет ни малейшего представления о состоянии собеседника. У каждого человека свой уникальный опыт. И каждый переживает депрессию по-своему. В некоторых случаях некорректно даже говорить, что вы сами через подобное прошли, — как раз из-за специфики. У всех нас разные травмы и разные способы бороться с негативным влиянием болезни на нашу личность.