Умерла Наталья Тенякова. Как её блестящая игра сделала «Любовь и голуби» культовой картиной, которую цитирует вся страна

Наталья Максимовна Тенякова скончалась в ночь на 18 июня 2025 года. Первым об этом сообщил телеграм-канал театра, где она служила. Это Московский художественный театр имени Антона Павловича Чехова. Коллеги считали Наталью Максимовну «актрисой – природным явлением» и «столпом труппы». Это красноречиво говорит о том, насколько талантливой была Тенякова и какую роль она играла в коллективе, объединяя вокруг себя людей. В 1994 году её наградили званием народной артистки Российской Федерации.

Удивительная жизнь Натальи Теняковой

Наталья Тенякова прожила достойную и насыщенную жизнь. Фото © РИА «Новости»

Наталья Тенякова была коренной петербурженкой. Она родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Напомним, что блокаду с города сняли 27 января того же года. Её родители были связаны с техническими специальностями: папа — инженер, мама — техник. Семья жила обычной ленинградской жизнью: большая коммуналка с дореволюционной изразцовой печью на кухне, «Рио-Рита», звучащая из патефона, много работы у родителей... Из-за того, что родные были сильно загружены трудовой деятельностью, маленькая Наташа часто самостоятельно стояла в очередях, чтобы семья успела купить себе провизию. Там она и научилась читать — начала с вывесок. Наталья Максимовна вспоминала, что её мама хорошо пела и танцевала. Поэтому в 1961 году, когда дочка объявила, что хочет поступить в творческий институт, никто и слова против не сказал.

Наталью Максимовну с первой попытки взяли в ЛГИТМиК, то есть Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Куратором её курса был Борис Вульфович Зон, театральный режиссёр, который ставил спектакли как в ленинградских ТЮЗах, так и в Малом оперном театре. Выпускники называли его «педагогом от Бога», а ещё у Бориса Вульфовича был цепкий глаз на одарённого человека. Поэтому в каждом потоке у него были люди, впоследствии ставшие признанными мастерами своего дела. Вместе с Натальей Максимовной учились актриса Ольга Антонова, актёр Леонид Мозговой и режиссёр Лев Додин.

Именно Лев Додин, ровесник Натальи Теняковой, и стал её первым мужем. Но крепкий брак у сокурсников, к сожалению, не сложился. Вторым мужем актрисы стал Сергей Юрский, тоже актёр и режиссёр. Их дочка, Дарья Юрская, родилась в 1973 году. Она — заслуженная артистка РФ и тоже служит в МХТ имени Чехова. Наталья Максимовна успела при жизни принять участие в воспитании внуков — Георгия и Алексея.

Наталья Тенякова — её лучшие роли в кино и театре

Наталья Максимовна Тенякова проявляла свой недюжинный талант как в театре, так и в кино. Фото © РИА «Новости»

После института Наталью Максимовну сразу же приняли в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Первой ролью стала Полли Пичем в «Трёхгрошовой опере» антифашистского драматурга, писателя и поэта Бертольда Брехта. Роль непростая: по сюжету Полли — дочь короля нищих, что вышла замуж за короля бандитов в трущобах лондонского Сохо. Конечно, Тенякова справилась с ролью блестяще и вскоре перешла на работу в легендарный БДТ имени Товстоногова. Очень скоро Наталья Максимовна стала одной из самых сильных актрис этой труппы. Последней ролью в БДТ стала Маша из «Жестоких игр» драматурга Арбузова. Потом Наталья Максимовна служила в Театре имени Моссовета, где играла Гедду Габблер в одноимённом спектакле по пьесе Ибсена, а последним её местом работы стал чеховский МХТ.

С 1965 по 2010 год Наталья Тенякова активно снималась в телевизионных спектаклях. Благодаря им мы можем воочию оценить её блестящую игру на подмостках Театра имени Комсомола, БДТ, Театра имени Моссовета и МХТ имени Чехова. Она исполняла роли в таких постановках, как «Большая кошачья сказка» по произведению Карела Чапека, «Смерть Вазир-Мухтара» по Юрию Тынянову, «Игроки-XXI» в постановке мужа актрисы, Сергея Юрского. А в кино её первая роль — Лида из фильма «Старшая сестра» 1966 года. А последний фильм — это историческая драма «Француз» 2019 года.

Наталья Тенякова в картине «Любовь и голуби»

«Любовь и голуби» — картина, которая принесла Наталье Теняковой всенародную любовь. Фото © Кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Фильм «Любовь и голуби» стал всенародно любимым культовым хитом советского кинематографа. Он вышел в 1984 году и сразу превратился в классику, которую хотелось пересматривать снова и снова. А всё потому, что эта история — история совершенно обычных советских людей с тёплой и уютной атмосферой русской деревни, которую блестяще передали актёры. Самое главное — Наталья Тенякова и Сергей Юрский играют в картине мужа и жену, будучи супругами в реальной жизни. Баба Шура и дядя Митя справились со своими ролями настолько хорошо, потому что и на экране, и в реальности безумно любили друг друга.

Баба Шура — кем она была в одном из самых популярных фильмов СССР

Баба Шура, роль, которая принесла Наталье Максимовне Теняковой всенародную известность и любовь. Фото © Кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Баба Шура — жена дяди Мити. В картине «Любовь и голуби» их пара выполняет роль персонажей, максимально близких к главным героям, а также часто создаёт комические ситуации, которые способствуют разрядке сюжетного напряжения в фильме. Супруги-пенсионеры — соседи Надежды и Васи, дядя Митя пьёт, баба Шура пытается ему спиртное запрещать с переменным успехом. Однажды Митя даже лжёт о том, что его жена умерла, и всё ради лишней рюмочки. При виде живой супруги его ждёт суровое наказание. В общем, баба Шура тоже выполняет роль духовной наставницы: она поддерживает Надю, когда Василий уходит к Раисе Захаровне, радуется за восстановление семьи, когда Вася возвращается... Но даже это — не самый удивительный факт о бабе Шуре и разработке её персонажа.

Почему роль бабы Шуры — пример блестящей актёрской игры

Баба Шура — пример гениальной проработки персонажа. Кажется, в мировом кино аналогов нет. Фото © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Роль бабы Шуры — это не только пример блестящей актёрской игры. Это пример мастерской проработки персонажа, филигранной работы художников по гриму и дерзкого режиссёрского замысла. Начнём с того, что Наталья Тенякова была моложе Нины Дорошиной на 10 лет. То есть пенсионерку бабу Шуру играет актриса, которая заведомо моложе исполнительницы роли Нади Кузякиной. Надежде по сюжету около пятидесяти, а Шуре — уже семьдесят, а то и больше. Наталье Максимовне во время съёмок было 39 лет. Чтобы выдать её за глубокую старушку, гримёрам пришлось мощно поработать. Теняковой делали на коже «скульптуру» из пластического грима, чтобы придать лицу актрисы «старческий вид». Фигуру тоже сильно «подправили»: Наталья Максимовна была в очень хорошей физической форме, что не вязалось с образом. Несмотря на все трудности, со своей ролью будущая народная артистка РФ справилась блестяще. Она полностью перевоплотилась в мудрую деревенскую старушку.

Фразы бабы Шуры, которые до сих пор цитирует вся страна

Практически весь фильм «Любовь и голуби» советские люди бережно разобрали на цитаты. Фразы из картины были хлёсткими, колкими и в то же время тёплыми, живыми и, главное, жизненными — по крайней мере половина страны жила так, как было показано в фильме. Представляем цитаты бабы Шуры, которые до сих пор повторяют поклонники фильма.

«Кавалер-то мой недоделанный не пробегал?» — о дяде Мите.

— о дяде Мите. «Заходи, чайку пошвыркаем с брусничкой» , — приглашает баба Шура Люду к себе на чай.

, — приглашает баба Шура Люду к себе на чай. «Помру, Ваську на поминки позову, а тебя, охламонку, не пущy!» — говорит баба Шура Наде после эпичного парного танца.

— говорит баба Шура Наде после эпичного парного танца. «А ты из меня сколько крови выпил? Я ж спокойные дни на пальцах могу сосчитать! К Дарье Усвятской кто через огород шастал?!» — вспоминает баба Шура подробности семейной жизни с дядей Митей, когда Василий Кузякин уходит из семьи.