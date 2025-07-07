Астроном раскрыл, чем опасен мощнейший выброс протуберанца на Солнце

На Солнце 7 июля произошло самое большое и мощное извержение протуберанца за год. По данным исследователей, в космическое пространство было выброшено плазменное волокно, протяжённость которого оценивается в один миллион километров. Астроном Игорь Лапин объяснил, что представляет собой это явление, как оно выглядит и какие риски оно может нести для нашей планеты.

Термин «протуберанец» берёт свои корни от латинского protubero, что можно перевести как «вздуваться». Астроном пояснил, что протуберанцы – это образования из раскалённых газов, возникающие на солнечной поверхности. Они могут казаться яркими выступами по краям солнечного диска либо выглядеть, как тёмные волокнистые структуры.

Протуберанцы разделяются на несколько типов: спокойные, изверженные и петлеобразные. Спокойные характеризуются медленными движениями и постепенным изменением формы. Изверженные напоминают фонтаны, взлетающие на высоту до 1,8 млн км над солнечной поверхностью. Петлеобразные имеют вид небольших облаков, которые постепенно соединяются и опускаются к хромосфере – внешней солнечной оболочке.

«Для Земли выбросы Солнца, которые мы сейчас наблюдаем, неопасны. Плазма улетает вверх в сторону северного полюса Солнечной системы. Поэтому у неё нет возможности контактировать с Землей», — отметил Лапин в беседе с URA.ru.