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7 июля, 15:49

Астроном раскрыл, чем опасен мощнейший выброс протуберанца на Солнце

Астроном Лапин заявил, что выброс протуберанца 7 июля не опасен для Земли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

На Солнце 7 июля произошло самое большое и мощное извержение протуберанца за год. По данным исследователей, в космическое пространство было выброшено плазменное волокно, протяжённость которого оценивается в один миллион километров. Астроном Игорь Лапин объяснил, что представляет собой это явление, как оно выглядит и какие риски оно может нести для нашей планеты.

Термин «протуберанец» берёт свои корни от латинского protubero, что можно перевести как «вздуваться». Астроном пояснил, что протуберанцы – это образования из раскалённых газов, возникающие на солнечной поверхности. Они могут казаться яркими выступами по краям солнечного диска либо выглядеть, как тёмные волокнистые структуры.

Протуберанцы разделяются на несколько типов: спокойные, изверженные и петлеобразные. Спокойные характеризуются медленными движениями и постепенным изменением формы. Изверженные напоминают фонтаны, взлетающие на высоту до 1,8 млн км над солнечной поверхностью. Петлеобразные имеют вид небольших облаков, которые постепенно соединяются и опускаются к хромосфере – внешней солнечной оболочке.

«Для Земли выбросы Солнца, которые мы сейчас наблюдаем, неопасны. Плазма улетает вверх в сторону северного полюса Солнечной системы. Поэтому у неё нет возможности контактировать с Землей», — отметил Лапин в беседе с URA.ru.

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Напомним, 5 июля в период с 9 до 14 часов на Солнце произошёл мощный выброс плазмы (протуберанец) длиной свыше миллиона километров. По данным учёных, это было уже шестое подобное явление за неделю.

Дарья Нарыкова
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