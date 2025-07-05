Уже шестой за неделю: Учёные сообщили о выбросе на Солнце рекордно большого протуберанца

В субботу, в период с 9 до 14 часов по московскому времени, на Солнце произошёл мощный выброс плазмы (протуберанец) длиной свыше миллиона километров. Это уже шестой за неделю, сообщили учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Специалисты отметили, что засняли новую гигантскую плазменную структуру размером более миллиона километров. Звезда выбросила её в сторону северного полюса Солнечной системы. Учёные подчеркнули, что сегодняшний выброс, как и предыдущие, не представляет опасности для Земли.

«Всего за неделю со звезды ушло не менее шести сравнимых по размеру объектов, ни один из которых пока не задел Землю даже краем. За происходящим остаётся лишь пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение, так как на что тут еще можно положиться», — указано в сообщении, размещённом в телеграм-канале лаборатории.