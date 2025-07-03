Солнце выбросило два гигантских протуберанца
ИКИ РАН: На Солнце зафиксировано два выброса огромных протуберанцев в космос
Обложка © Telegram / Telegram / ИКИ РАН
Несмотря на полное затишье на Солнце, астрономы продолжают фиксировать мощные выбросы огромных протуберанцев в открытый космос. Сегодня пара гигантских плазменных образований одновременно отделилась от левого и правого краёв солнечного диска, улетев бороздить космос. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории ИКИ РАН.
Протуберанцы на Солнце. Видео © Telegram / ИКИ РАН
Протуберанцами называют огромнейшие фонтаны раскалённого газа, которые поднимаются над поверхностью Солнца. Особое внимание привлёк правый — на завершающей стадии он почти превзошёл по размеру саму звезду, от которой отделился. В течение почти всей прошлой недели эта структура находилась напротив Земли, и её возможный отрыв мог вызвать серьёзные геомагнитные и радиационные последствия, масштабы которых остаются предметом предположений.
Сейчас опасность миновала, а плазменное облако «уплыло» в сторону от нашей планеты. На его пути стоит Венера, до которой выброс доберётся завтра. Левый протуберанец направляется к Марсу, у орбиты которого он будет примерно к 6 июля.
Причина обилия таких гигантских протуберанцев связана с резким спадом солнечной вспышечной активности. Это позволяет данным структурам свободно расти и достигать исполинских размеров даже по меркам Солнечной системы.
Ранее новосибирский астрофотограф сумел запечатлеть внушительный солнечный протуберанец, длина которого составляет 60 земных планет. На фоне Солнца он выглядит тёмным, поскольку «подвешен» в магнитном поле звезды — оно чуть холоднее поверхности.