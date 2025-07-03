Солнце выбросило два гигантских протуберанца

Несмотря на полное затишье на Солнце, астрономы продолжают фиксировать мощные выбросы огромных протуберанцев в открытый космос. Сегодня пара гигантских плазменных образований одновременно отделилась от левого и правого краёв солнечного диска, улетев бороздить космос. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории ИКИ РАН.

Протуберанцы на Солнце. Видео © Telegram / ИКИ РАН

Протуберанцами называют огромнейшие фонтаны раскалённого газа, которые поднимаются над поверхностью Солнца. Особое внимание привлёк правый — на завершающей стадии он почти превзошёл по размеру саму звезду, от которой отделился. В течение почти всей прошлой недели эта структура находилась напротив Земли, и её возможный отрыв мог вызвать серьёзные геомагнитные и радиационные последствия, масштабы которых остаются предметом предположений.

Сейчас опасность миновала, а плазменное облако «уплыло» в сторону от нашей планеты. На его пути стоит Венера, до которой выброс доберётся завтра. Левый протуберанец направляется к Марсу, у орбиты которого он будет примерно к 6 июля.

Причина обилия таких гигантских протуберанцев связана с резким спадом солнечной вспышечной активности. Это позволяет данным структурам свободно расти и достигать исполинских размеров даже по меркам Солнечной системы.