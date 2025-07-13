Туристы сдают билеты на Dream Fest в Баку после исключения российских артистов

Российские туристы массово отказываются от приобретённых билетов на предстоящий азербайджанский музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 в Баку. Телеграм-канал SHOT сообщил, что причиной стало резкое изменение программы: из списка участников организаторы исключили популярных российских исполнителей, заменив их на неизвестных местных музыкантов.

Изначально предполагалось, что на ежегодном фестивале в столице Азербайджана выступят «Руки вверх», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и другие звёзды. Однако Минкультуры Азербайджана решило отменить все мероприятия, связанные с Россией, что привело к полной замене российского состава артистов. Примечательно, что организаторы до сих пор не везде обновили информацию на своих официальных ресурсах.

Россиян, планировавших посетить фестиваль ради выступлений любимых артистов, постигло глубокое разочарование. По их словам, из более чем тридцати заявленных исполнителей теперь в списке осталось только 4-6 знакомых публике имён. Это спровоцировало массовый отказ от билетов. Стоимость входных квитков на фестиваль варьировалась от 4000 рублей за фан-зону до 226 500 рублей за VIP-голд на один день при том, что фестиваль рассчитан на четыре дня.