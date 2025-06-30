«Надо разобраться»: В Госдуме высказались об отмене культурных мероприятий РФ в Азербайджане
Депутат Чепа: Россия сохранит дружественные отношения с Азербайджаном
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Россия сохранит дружественные отношения с Азербайджаном, несмотря на отмену совместных культурных мероприятий, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с NEWS.ru парламентарий выразил уверенность в скорейшем урегулировании ситуации.
«Мне кажется, этот вопрос урегулируют. Надо во всём разобраться. Я уверен, что мы найдём пути сохранения наших дружественных отношений, которые подчас многие пытаются разрушить и ищут для этого повод», — отметил депутат.
Поводом для дипломатического напряжения стали задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, где правоохранители проводили операцию против этнической преступной группы, подозреваемой в убийствах и покушениях на убийства. В ответ МИД Азербайджана вызвал временного поверенного РФ Петра Волоковых, потребовав срочного расследования и выразив протест. Азербайджанские власти отменили все запланированные культурные события с участием России, включая концерты, выставки и фестивали.