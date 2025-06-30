«Надо разобраться»: В Госдуме высказались об отмене культурных мероприятий РФ в Азербайджане

Россия сохранит дружественные отношения с Азербайджаном, несмотря на отмену совместных культурных мероприятий, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с NEWS.ru парламентарий выразил уверенность в скорейшем урегулировании ситуации.

«Мне кажется, этот вопрос урегулируют. Надо во всём разобраться. Я уверен, что мы найдём пути сохранения наших дружественных отношений, которые подчас многие пытаются разрушить и ищут для этого повод», — отметил депутат.