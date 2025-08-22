«Положите конец безумию»: В Германии призвали отменить санкции против России
В партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» потребовали отменить антироссийские санкции и возобновить работу газопроводов «Северный поток». Об этом заявила внешнеполитический эксперт политсилы Севим Дагделен.
«Остановите это экономическое самоубийство! Запустите «Северный поток», снизьте цены на энергоносители и положите конец безумию», — написала Дагделен в соцсети Х.
Аналитик также обратилась к правительству Германии с призывом возобновить работу газопроводов «Северный поток», добиться снижения цен на энергоносители и отменить санкции, чтобы предотвратить массовую потерю рабочих мест в стране.
Напомним, 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» были атакованы в результате диверсий. Россию не допустили к расследованию инцидентов. Немецкие следователи предположили, что за взрывами может стоять некий «украинский дайвер». Однако президент России Владимир Путин обвинил в организации диверсии спецслужбы США, добавив, что Евросоюз осведомлён об истинных виновниках, но замалчивает это. 21 августа появилась информация о задержании в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрывам, куда он приехал на отдых. В настоящее время он арестован.