Раскрыты детали задержания украинского дайвера в Италии за подрыв «Северных потоков»

Украинец Сергей К., задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, приехал туда на отдых с семьёй. ОДетали поимки обвиняемого сообщает агентство ANSA со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

«Одним из координаторов диверсионной операции, произошедшей в сентябре 2022 года, считается гражданин Украины. Он был арестован в провинции Римини во время отдыха с семьёй», — гласит сообщение прокуратуры.