Раскрыты детали задержания украинского дайвера в Италии за подрыв «Северных потоков»
Украинец Сергей К., задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, приехал туда на отдых с семьёй. ОДетали поимки обвиняемого сообщает агентство ANSA со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.
«Одним из координаторов диверсионной операции, произошедшей в сентябре 2022 года, считается гражданин Украины. Он был арестован в провинции Римини во время отдыха с семьёй», — гласит сообщение прокуратуры.
Сергея К. поймали в коммуне Сан-Клементе в провинции Римини и поместили под стражу в тюрьму. Задержанный считается координатором группы водолазов с яхты «Андромеда», осуществивших подрыв российских газопроводов.
Напомним, «Северные потоки» подорвали 26 сентября 2022 года. До расследования Россию так и не допустили. ФРГ считает подозреваемым «украинского дайвера». Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за диверсию на американские спецслужбы, выразив убеждение, что в ЕС знают правду, но сознательно её обходят стороной. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG законсервировать повреждённый сегмент «Северного потока – 2» в Балтийском море. Восстановительные работы оцениваются в астрономическую сумму — около 633 миллионов евро.