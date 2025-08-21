Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 13:43

Раскрыты детали задержания украинского дайвера в Италии за подрыв «Северных потоков»

ANSA: Обвиняемого в подрыве Северных потоков украинца задержали во время отдыха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jag_cz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jag_cz

Украинец Сергей К., задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, приехал туда на отдых с семьёй. ОДетали поимки обвиняемого сообщает агентство ANSA со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

«Одним из координаторов диверсионной операции, произошедшей в сентябре 2022 года, считается гражданин Украины. Он был арестован в провинции Римини во время отдыха с семьёй», — гласит сообщение прокуратуры.

Сергея К. поймали в коммуне Сан-Клементе в провинции Римини и поместили под стражу в тюрьму. Задержанный считается координатором группы водолазов с яхты «Андромеда», осуществивших подрыв российских газопроводов.

В Италии поймали украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
В Италии поймали украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Напомним, «Северные потоки» подорвали 26 сентября 2022 года. До расследования Россию так и не допустили. ФРГ считает подозреваемым «украинского дайвера». Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за диверсию на американские спецслужбы, выразив убеждение, что в ЕС знают правду, но сознательно её обходят стороной. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG законсервировать повреждённый сегмент «Северного потока – 2» в Балтийском море. Восстановительные работы оцениваются в астрономическую сумму — около 633 миллионов евро.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • Италия
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar