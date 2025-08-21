В Италии поймали украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Spiegel: В Италии задержан украинец, подозреваемый в подрыве Северных потоков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage
В Италии задержан мужчина, подозреваемый в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники информации.
По данным Генпрокуратуры ФРГ, задержанный является гражданином Украины, его зовут Сергей К. Он был пойман на борту лодки под названием «Андромеда». Мужчина выполнял роль координатора группы водолазов, осуществивших подрыв газопроводов.
Напомним, что подрыв на «Северных потоках» произошёл 26 сентября 2022 года. Европа, приступив к собственным расследованиям, до сих пор не предоставила России никаких данных, несмотря на её настойчивые запросы. Вскоре после происшествия в качестве подозреваемого возникла фигура «украинского дайвера». Президент России Владимир Путин возложил ответственность за диверсию на американские спецслужбы, выразив убеждение, что европейские страны знают правду, но сознательно её обходят стороной. Дания, со своей стороны, разрешила компании Nord Stream 2 AG законсервировать повреждённый сегмент «Северного потока – 2» в Балтийском море. Восстановительные работы оцениваются в астрономическую сумму — около 633 миллионов евро.