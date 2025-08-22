У арестованного по делу «Северных потоков» украинца обнаружили два паспорта

Арестованный в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» гражданин Украины неоднократно пересекал границу, имея два действующих загранпаспорта на разные имена. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные следствия.

«У Сергея К. было два настоящих украинских загранпаспорта, выданных на разные имена, — возможный признак причастности государственных украинских структур к сокрытию личности предполагаемого диверсанта», — пишет издание.

Согласно информации журналистов, поездка в Италию не была единственной зарубежной поездкой подозреваемого после инцидентов на газопроводах. С осени прошлого года он под своим настоящим именем многократно пересекал границу Украины. Издание также сообщает, что Сергей Кузнецов, 1976 года рождения, имеет образование в национальной академии СБУ и работал в этой структуре до 2015 года. После этого он занялся частным бизнесом в энергетике, а с началом СВО, как утверждается, проходил службу в украинских спецподразделениях.