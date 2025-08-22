У арестованного по делу «Северных потоков» украинца обнаружили два паспорта
Spiegel: Украинец, арестованный в Италии, пересекал границу с двумя паспортами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage
Арестованный в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» гражданин Украины неоднократно пересекал границу, имея два действующих загранпаспорта на разные имена. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные следствия.
«У Сергея К. было два настоящих украинских загранпаспорта, выданных на разные имена, — возможный признак причастности государственных украинских структур к сокрытию личности предполагаемого диверсанта», — пишет издание.
Согласно информации журналистов, поездка в Италию не была единственной зарубежной поездкой подозреваемого после инцидентов на газопроводах. С осени прошлого года он под своим настоящим именем многократно пересекал границу Украины. Издание также сообщает, что Сергей Кузнецов, 1976 года рождения, имеет образование в национальной академии СБУ и работал в этой структуре до 2015 года. После этого он занялся частным бизнесом в энергетике, а с началом СВО, как утверждается, проходил службу в украинских спецподразделениях.
Сергея Кузнецова задержали в начале августа в Болонье на основании европейского ордера на арест, выданного немецкими властями. Его имя ранее фигурировало в международном розыске в связи с расследованием диверсии на «Северных потоках». Мужчину вычислили по паспортным данным и перемещениям внутри Шенгенской зоны — он несколько лет жил за границей и часто менял страны пребывания. Итальянские правоохранители отмечают, что Кузнецов не оказал сопротивления при задержании, однако сразу заявил о своей непричастности и выразил готовность «доказывать невиновность в суде».