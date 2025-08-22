Лысый и с усами: Появилось фото украинца, который участвовал в подрыве «Северных потоков»

В Сети появилось первое фото гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по запросу Германии за предполагаемую причастность к теракту на «Северных потоках». Снимок опубликовал итальянский новостной портал Open.online. Судя по предоставленным данным, Кузнецов — лысый мужчина средних лет с короткими усами и бородой.

В четверг итальянские карабинеры, действуя по запросу немецкой прокуратуры, задержали в провинции Римини 49-летнего украинца. Его подозревают в организации диверсий на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море, произошедших в сентябре 2022 года. Кузнецов был арестован, когда прибыл в Италию на отдых с семьёй. Местные правоохранители узнали о его розыске после того, как он зарегистрировался в отеле.