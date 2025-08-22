Лысый и с усами: Появилось фото украинца, который участвовал в подрыве «Северных потоков»
Фото Сергея Кузнецова. Обложка © Open.online
В Сети появилось первое фото гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по запросу Германии за предполагаемую причастность к теракту на «Северных потоках». Снимок опубликовал итальянский новостной портал Open.online. Судя по предоставленным данным, Кузнецов — лысый мужчина средних лет с короткими усами и бородой.
В четверг итальянские карабинеры, действуя по запросу немецкой прокуратуры, задержали в провинции Римини 49-летнего украинца. Его подозревают в организации диверсий на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море, произошедших в сентябре 2022 года. Кузнецов был арестован, когда прибыл в Италию на отдых с семьёй. Местные правоохранители узнали о его розыске после того, как он зарегистрировался в отеле.
После задержания гражданина Украины, которого называют бывшим сотрудником спецслужб, итальянские СМИ начали проверять его возможную связь с ещё одним крупным происшествием, имеющим украинский след. Прокуратура Генуи уже запросила информацию о его потенциальном участии во взрывах на нефтяном танкере в Савоне в феврале этого года. Напомним, что целью той атаки был удар по «теневому флоту» под иностранными флагами, который, как утверждается, перевозит российскую нефть в обход санкций.
26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» подверглись диверсионной атаке. России было отказано в участии в расследовании этих событий. В ходе следствия представители Германии выдвинули версию о причастности некоего «украинского дайвера». Между тем, президент России Владимир Путин прямо указал на спецслужбы США как на организаторов диверсии. Он также подчеркнул, что Евросоюз знает правду, но предпочитает её игнорировать. 21 августа стало известно, что предполагаемый виновник подрывов является гражданином Украины. Он был задержан в Италии, куда он прибыл на отдых.