В соцсетях появились кадры задержания подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Командование карабинеров итальянского города Римини опубликовало в своём аккаунте в X видео работы своих сотрудников. На записи видно, как к месту проведения операции выдвигается колонна машин, а для поддержки с воздуха используется вертолет — зрителям даже показали вид из его кабины. Задержанным оказался гражданин Украины, о его аресте стало известно 21 августа.

Обложка © X / Командование карабинеров Римини

Подрыв газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года до сих пор оставляет много вопросов. Россия не была допущена к расследованию, в то время как ФРГ называет подозреваемым гражданина Украины. Владимир Путин утверждает, что за диверсией стоят США, а ЕС скрывает правду.

Взрыв на газопроводах «Северный поток» произошел 26 сентября 2022 года. Российскую сторону не допустили к официальному расследованию инцидента. По данным немецких правоохранительных органов, к диверсии может быть причастен украинский дайвер. Российский президент Владимир Путин вину за произошедшее возлагает на американские спецслужбы, заявляя, что страны ЕС осведомлены о реальных организаторах, но умалчивают об этом. Тем временем Дания разрешила оператору Nord Stream 2 AG провести консервацию поврежденного участка газопровода в Балтийском море. Стоимость предстоящих восстановительных работ, по оценкам, достигает 633 миллионов евро.