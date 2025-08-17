Встреча Путина и Трампа
17 августа, 13:22

Фон дер Ляйен анонсировала введение 19-го пакета санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Европейская комиссия готовит очередной пакет ограничительных мер в отношении России, который планируется утвердить уже в сентябре. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, не уточняя конкретных сроков и деталей будущих ограничений.

«На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября», — сказала она.

Новые санкции станут частью последовательной политики ЕС по увеличению давления на Москву. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский созвал экстренную конференцию в Брюсселе вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Мероприятие прошло в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом 18 августа, где глава ЕК также будет присутствовать.

Мария Любицкая
