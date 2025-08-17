Фон дер Ляйен анонсировала введение 19-го пакета санкций против России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Европейская комиссия готовит очередной пакет ограничительных мер в отношении России, который планируется утвердить уже в сентябре. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, не уточняя конкретных сроков и деталей будущих ограничений.
«На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября», — сказала она.
Новые санкции станут частью последовательной политики ЕС по увеличению давления на Москву. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский созвал экстренную конференцию в Брюсселе вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Мероприятие прошло в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом 18 августа, где глава ЕК также будет присутствовать.