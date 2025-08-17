Фон дер Ляйен анонсировала введение 19-го пакета санкций против России

Европейская комиссия готовит очередной пакет ограничительных мер в отношении России, который планируется утвердить уже в сентябре. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, не уточняя конкретных сроков и деталей будущих ограничений.

«На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября», — сказала она.