Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 13:08

Экс-конгрессмен оценил перспективы снятия Трампом санкций с России

Кусинич: Трамп может убедить Конгресс снять санкции с России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп сможет добиться отмены антироссийских санкций в случае разрешения украинского кризиса. Об этом заявил бывший конгрессмен от Демократической партии Деннис Кусинич.

«Если конфликт на Украине будет решён, Трамп убедит Конгресс снять санкции и восстановить торговые отношения с Россией»,сказал Кусинич в интервью РИА «Новости».

По его словам, для снятия санкций потребуется время и сначала необходимо достичь мирного соглашения. Он добавил, что если причины для их введения отпадут, то и сами санкции потеряют актуальность. Кусинич также выразил уверенность, что Трамп обладает достаточными переговорными способностями для успешного проведения такой дипломатической миссии.

Reuters опубликовало список требований Москвы для завершения СВО
Reuters опубликовало список требований Москвы для завершения СВО

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в консультациях с лидерами стран Европы предложил вывести ВСУ со всей территории Донбасса, чтобы ускорить процесс мирного урегулирования конфликта. Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже публично отказался от такого варианта развития событий. В понедельник, 18 августа, он намерен узнать у Трампа, почему тот резко отказался от давления на Россию с целью прекращения огня.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Санкции против России
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar