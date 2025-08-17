Экс-конгрессмен оценил перспективы снятия Трампом санкций с России

«Если конфликт на Украине будет решён, Трамп убедит Конгресс снять санкции и восстановить торговые отношения с Россией», — сказал Кусинич в интервью РИА «Новости».

По его словам, для снятия санкций потребуется время и сначала необходимо достичь мирного соглашения. Он добавил, что если причины для их введения отпадут, то и сами санкции потеряют актуальность. Кусинич также выразил уверенность, что Трамп обладает достаточными переговорными способностями для успешного проведения такой дипломатической миссии.