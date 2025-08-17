Экс-конгрессмен оценил перспективы снятия Трампом санкций с России
Президент США Дональд Трамп сможет добиться отмены антироссийских санкций в случае разрешения украинского кризиса. Об этом заявил бывший конгрессмен от Демократической партии Деннис Кусинич.
«Если конфликт на Украине будет решён, Трамп убедит Конгресс снять санкции и восстановить торговые отношения с Россией», — сказал Кусинич в интервью РИА «Новости».
По его словам, для снятия санкций потребуется время и сначала необходимо достичь мирного соглашения. Он добавил, что если причины для их введения отпадут, то и сами санкции потеряют актуальность. Кусинич также выразил уверенность, что Трамп обладает достаточными переговорными способностями для успешного проведения такой дипломатической миссии.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в консультациях с лидерами стран Европы предложил вывести ВСУ со всей территории Донбасса, чтобы ускорить процесс мирного урегулирования конфликта. Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже публично отказался от такого варианта развития событий. В понедельник, 18 августа, он намерен узнать у Трампа, почему тот резко отказался от давления на Россию с целью прекращения огня.