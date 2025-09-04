Войска западных стран никогда не будут введены на Украину, и в Европе это понимают. Об этом на страницах издания The European Conservative заявил историк и политолог Рафаэль Пинто Борхес.

«После окончания боевых действий никаких европейских армий в разорённой стране не будет, и дальнейшее позёрство доведет лишь до ещё большей беды. <…> Хотя значение Европы падает, им по-прежнему нравится важничать. Однако главное кроется в том, что само европейское руководство прекрасно знает, что из этой затеи ничего и никогда не выйдет», — отметил Борхес.

Как подчеркнул политолог, Россия неоднократно давала понять, что выступает категорически против присутствия военного контингента Североатлантического альянса на Украине.