«Ничего не выйдет»: На Западе поставили ЕС на место из-за планов по Украине
TEC: ЕС понимает, что западные войска никогда не будут размещены на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi
Войска западных стран никогда не будут введены на Украину, и в Европе это понимают. Об этом на страницах издания The European Conservative заявил историк и политолог Рафаэль Пинто Борхес.
«После окончания боевых действий никаких европейских армий в разорённой стране не будет, и дальнейшее позёрство доведет лишь до ещё большей беды. <…> Хотя значение Европы падает, им по-прежнему нравится важничать. Однако главное кроется в том, что само европейское руководство прекрасно знает, что из этой затеи ничего и никогда не выйдет», — отметил Борхес.
Как подчеркнул политолог, Россия неоднократно давала понять, что выступает категорически против присутствия военного контингента Североатлантического альянса на Украине.
Ранее Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» заявил о неизбежности присутствия западных войск на Украине. При этом, по его словам, численность контингента пока обсуждается. Французский лидер Эмманюэль Макрон, со своей стороны, отметил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства по размещению войск на территории Украины после завершения конфликта. Ещё несколько государств рассматривают возможность присоединения к этим обязательствам.