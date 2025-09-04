В ближайшие дни США определятся с участием в гарантиях безопасности для Украины

«Коалиция желающих» планирует в ближайшие дни финализировать договорённости о том, какой вклад внесут Соединённые Штаты в предоставление гарантий безопасности Украине. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после встречи участников этой коалиции, которая прошла в Париже.

«В ближайшие дни мы завершим работу в отношении поддержки со стороны США, но уже сейчас ясно, что все члены коалиции добровольцев — европейские, а также азиатские, тихоокеанские и канадские — взяли на себя обязательства», — сказал французский лидер.