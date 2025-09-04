Мессенджер MAX
4 сентября, 15:47

В ближайшие дни США определятся с участием в гарантиях безопасности для Украины

Макрон: США скоро определятся с участием в гарантиях безопасности Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

«Коалиция желающих» планирует в ближайшие дни финализировать договорённости о том, какой вклад внесут Соединённые Штаты в предоставление гарантий безопасности Украине. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после встречи участников этой коалиции, которая прошла в Париже.

«В ближайшие дни мы завершим работу в отношении поддержки со стороны США, но уже сейчас ясно, что все члены коалиции добровольцев — европейские, а также азиатские, тихоокеанские и канадские — взяли на себя обязательства», — сказал французский лидер.

«Коалиция желающих» заявила о готовности дать Киеву дальнобойные ракеты

Ранее Макрон заявил, что 26 стран готовы участвовать в отправке войск на Украину. При этом ещё несколько государств продолжают рассматривать возможность присоединения к данным обязательствам. Всего сегодняшняя встреча насчитывала 35 участников.

