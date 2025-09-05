Мессенджер MAX
5 сентября, 08:49

Киев перебрасывает на Сумское направление разбитый под Курском батальон элитной бригады

ТАСС: Разбитый у Гуева батальон президентской бригады ВСУ перебрасывают под Сумы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Командование ВСУ направляет на Сумское направление 22-й отдельный батальон спецназначения президентской бригады, который ранее понёс значительные потери во время вторжения в Курскую область и был разбит в районе Гуева. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В помощь к понёсшему тяжёлые потери 225-му отдельному штурмовому полку на Сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон СпН президентской бригады ВС, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуева», — сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что за прошедшие сутки на Сумском направлении противник предпринял одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го ОШП. Атака была безуспешной, и ВСУ, понеся потери, отступили на свои прежние позиции.

Целая рота украинских солдат полегла за сутки под Купянском из-за безумного приказа
Ранее Life.ru сообщал о плачевных потерях Киева на Донецком фронте. Там за минувшие сутки украинская армия лишилась до 295 солдат, удары ВС РФ также уничтожили чешскую артиллерийскую установку и американскую артсистему.

Мария Любицкая
