Киев перебрасывает на Сумское направление разбитый под Курском батальон элитной бригады
ТАСС: Разбитый у Гуева батальон президентской бригады ВСУ перебрасывают под Сумы
Командование ВСУ направляет на Сумское направление 22-й отдельный батальон спецназначения президентской бригады, который ранее понёс значительные потери во время вторжения в Курскую область и был разбит в районе Гуева. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В помощь к понёсшему тяжёлые потери 225-му отдельному штурмовому полку на Сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон СпН президентской бригады ВС, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуева», — сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что за прошедшие сутки на Сумском направлении противник предпринял одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го ОШП. Атака была безуспешной, и ВСУ, понеся потери, отступили на свои прежние позиции.
