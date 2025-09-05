Новости СВО. ВС РФ выходят к Дроновке, сминают фронт у Северска и освободили Новосёловку, Зеленский в Париже клянчит безопасность у ЕС, 5 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 5 сентября Днепропетровская область, 5 сентября Курская область, 5 сентября Отказ Польши и лукавство ЕС: почему войска НАТО не поедут на Украину Иллюзия безопасности: почему в ЕС не хотят гарантировать защиту Украине Зеленский отказался ехать в Москву на переговоры с Путиным Российские войска наступают в Днепропетровской области, черниговская тероборона сдаётся в плен в ДНР, Польша отказывается от отправки войск на Украину — дайджест Life.ru. 4 сентября, 21:07 Армия России бьёт подразделения ВСУ в Днепропетровской области у границы с ДНР. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Донецкая Народная Республика, 5 сентября

ВС РФ продвигаются у Часова Яра. Фиксируется выход к Николаевке. Также обстреляны позиции ВСУ у Червоного. Там уничтожена САУ «Богдана».

Наступление идёт и у Северска. 119-я бригада теробороны и 53-я бригада имени князя Владимира Мономаха уничтожают врага в Серебрянском лесничестве. Боевики-теробороновцы пытаются сдаться в плен. Также наши войска вышли к Дроновке. Отсюда может быть начато наступление на Красный Лиман.

Bloomberg пишет, что Москва сосредоточила около 100 тысяч военнослужащих у Красноармейска (Покровска). В Европе и на Украине считают, что готовится новое наступление.

Расчёты новейших самоходных артиллерийских установок 2С44 «Гиацинт-К» уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками и опорные пункты ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Днепропетровская область, 5 сентября

Армия России освободила в Днепропетровской области Новосёловку. Это уже восьмой населённый пункт региона, где поднят российский флаг. Село находится вблизи границы с ДНР. Наступление на этом участке позволяет ВС РФ обойти укрепления подразделений киевского режима.

— В 4 километрах к западу от Новосёловки — крупный посёлок Великомихайловка с населением почти 2 тысячи человек. Вероятно, уже в ближайшее время за него начнутся бои, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 5 сентября 2025 года. Освобождён населённый пункт Новосёловка Днепропетровской области. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 5 сентября

ВСУ не проводят активных действий в Курской области, но несут потери. Российские дроноводы отработали по целям в сумских сёлах Волфино и Нескучное. В Сумской области украинские боевики гибнут и от рук колумбийских наёмников. Перестрелка зафиксирована в районе Садков. Известно, что колумбийцы обстреляли позиции 80-й десантно-штурмовой бригады по ошибке.

Отказ Польши и лукавство ЕС: почему войска НАТО не поедут на Украину

26 стран заявили о готовности развернуть свои войска на Украине. Но Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать, что они будут воевать за Киев. В Европе планируют отправить контингент только после достижения мира.

— Сегодня 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить своё присутствие на суше, на море или в воздухе на следующий день после прекращения огня или установления мира, — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи «коалиции желающих» в Париже.

Среди тех, кто отказался отправлять свои войска, — Польша. До недавнего времени считалось, что это ближайший союзник Киева.

— Отдельные страны гарантируют или своё присутствие, или участие в гарантиях безопасности Украины. Польша не предусматривает направление солдат на Украину, в том числе после окончания войны, — рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что Европа также лукавит. Без поддержки из Вашингтона они не отправят так называемые силы сдерживания.

— Без поддержки в виде американских разведданных, без эшелонированной ПВО Европа никогда и никого не отправит. Даже в условный тренировочный лагерь ВСУ где-нибудь в самой западной точке Украины, — пишет он.

Иллюзия безопасности: почему в ЕС не хотят гарантировать защиту Украине

Членство в Европейском союзе является гарантией безопасности для Украины. Так считает глава киевского режима Владимир Зеленский.

— Среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском союзе — для нас это обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности, — сказал Зеленский.

Европейские чиновники вырабатывают свою версию. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин говорит о необходимости подготовки ВСУ. Министр экономики Эстонии Кристен Михал вообще исключают Россию из возможного диалога по гарантиям. В итоге каких-то договорённостей, кто и как будет обеспечивать безопасность Украины, нет.

Зеленский отказался ехать в Москву на переговоры с Путиным

Владимир Зеленский отказался ехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во время выступления в Париже он объяснил, что для того, чтобы встречи не было, как раз и нужно было его пригласить в российскую столицу, но других вариантов сам он не предложил.

— Россия начала говорить о встрече — это уже неплохо. Но пока мы не видим их желания закончить войну. А взрослые лидеры из встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно — завершением войны, — сказал Зеленский в Париже.

При этом он уверен, что Россия будет принуждена к миру, но для этого нужно лишить нас возможности производить оружие. Вероятно, украинский диктатор забыл, что Москва только увеличивает количество произведённого вооружения, что доказывается увеличением ударов по тылам ВСУ. И ракеты, БПЛА и другие боеприпасы производятся по большей части из отечественных компонентов.

Авторы Даниил Черных