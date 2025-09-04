Российские военные освободили населённый пункт в Днепропетровской области
Группировка войск Восток освободила Новосёловку в Днепропетровской области
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) освободили населённый пункт Новосёловка в Днепропетровской области. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ продвинулись в глубину обороны противника взяли населённый пункт под контроль.