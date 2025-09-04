Мессенджер MAX
4 сентября, 09:29

Российские военные освободили населённый пункт в Днепропетровской области

Группировка войск Восток освободила Новосёловку в Днепропетровской области

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) освободили населённый пункт Новосёловка в Днепропетровской области. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ продвинулись в глубину обороны противника взяли населённый пункт под контроль.

МО РФ: Территория ДНР полностью освобождена в зоне действий группировки Восток
Ранее сообщалось, что российские военные освободили Фёдоровку в ДНР. Также ВСУ изгнали из Камышевахи, после чего весь юг Донецкой Народной Республики оказался под контролем российских военных.

