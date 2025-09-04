Мессенджер MAX
4 сентября, 04:57

Колумбийские наёмники ошибочно атаковали десант ВСУ в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

В российских силовых структурах сообщили о том, что колумбийские наёмники ошибочно вступили в бой с группой боевиков 80-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Садки в Сумской области. По данным источников, со стороны украинских военнослужащих есть потери, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошёл в районе Садков, где отряд колумбийских наёмников по ошибке атаковал группу военнослужащих ВСУ, задачей которых было оборудовать позиции в лесном массиве. До этого группа боевиков 80-й бригады ВСУ в районе Садков попала в окружение — пути эвакуации перекрыты.

Мишенями российских «ударов возмездия» стали логова наёмников и солдат ВСУ в 162 районах
Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении иностранные наёмники, служащие в рядах Вооружённых сил Украины, часто гибнут во время бегства с позиций. Об этом сообщил командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным Ахи. По его словам, большинство обнаруженных погибших находились в состоянии, указывающем на бегство с линии фронта, в отличие от регулярных украинских боевиков, которые «чем-то занимались». На освобождённых позициях российские подразделения находят следы пребывания иностранных бойцов: приспособления для автоматов, продукты питания из разных стран, бронежилеты НАТО и повреждённое оружие.

