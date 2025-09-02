Мишенями российских «ударов возмездия» стали логова наёмников и солдат ВСУ в 162 районах
ВС РФ за сутки поразили портовую инфраструктуру Украины, использовавшуюся ВСУ
Российские военные при помощи авиаударов, беспилотников и ракет за сутки уничтожили несколько объектов портовой инфраструктуры на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ в своде от 2 сентября, удары нанесены по 162 районам на украинской территории.
«Нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, предприятию по производству БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 162 районах», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли в окружение военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в лесу у Садков в Сумской области. Противнику уже перекрыли снабжение, и началась зачистка территории огнём артиллерии.