Мишенями российских «ударов возмездия» стали логова наёмников и солдат ВСУ в 162 районах

Российские военные при помощи авиаударов, беспилотников и ракет за сутки уничтожили несколько объектов портовой инфраструктуры на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ в своде от 2 сентября, удары нанесены по 162 районам на украинской территории.

«Нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, предприятию по производству БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 162 районах», — уточнили в ведомстве.