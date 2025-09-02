Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 10:36

Мишенями российских «ударов возмездия» стали логова наёмников и солдат ВСУ в 162 районах

ВС РФ за сутки поразили портовую инфраструктуру Украины, использовавшуюся ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные при помощи авиаударов, беспилотников и ракет за сутки уничтожили несколько объектов портовой инфраструктуры на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ в своде от 2 сентября, удары нанесены по 162 районам на украинской территории.

«Нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, предприятию по производству БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 162 районах», — уточнили в ведомстве.

25 «Гераней» с грохотом разнесли ключевой порт Украины для кораблей с натовским оружием
25 «Гераней» с грохотом разнесли ключевой порт Украины для кораблей с натовским оружием

Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли в окружение военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в лесу у Садков в Сумской области. Противнику уже перекрыли снабжение, и началась зачистка территории огнём артиллерии.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar