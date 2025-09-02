Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 сентября, 06:30

25 «Гераней» с грохотом разнесли ключевой порт Украины для кораблей с натовским оружием

Подполье: ВС РФ ударили беспилотниками Герань по порту Измаила Одесской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Российские войска нанесли удар дронами «Герань» по портовой инфраструктуре в Измаиле Одесской области, к которой прибывают корабли с иностранным оружием для ВСУ. Об этом сообщает в своём телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удар по порту в Измаиле. Видео © Telegram / Рамзай

По словам подпольщика, около полуночи в порт прилетело примерно 15 беспилотников, а спустя десять минут появилось ещё 10 «Гераней».

«Под ударом припортовая инфраструктура, склады топлива. Возникли перебои в работе порта», — сказано в сообщении.

ВМС Украины признали подрыв корабля на мине против «русского морского десанта»
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия впервые нанесла удар управляемыми авиабомбами по объектам ВСУ в Одесской области. Туда прилетело сразу четыре снаряда калибра 250 или 500 кг. К цели их доставлял Су-34.

Владимир Озеров
