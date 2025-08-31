ВС РФ впервые ударили управляемыми авиабомбами по объектам ВСУ под Одессой

Российские военные впервые с начала спецоперации применили для нанесения ударов по военным объектам Одесской области управляемые авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщают авторы проекта «Милитарист».

Как утверждается, сразу четыре боеприпаса прилетели в украинский регион. Ранее подобные бомбы применялись для ударов по другим областям Незалежной, сейчас это коснулось и Одесской области. Всего зафиксировано четыре планирующие авиабомбы калибра 250 или 500 кг, их доставляет к цели Су-34.