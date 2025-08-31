Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 15:36

ВС РФ впервые ударили управляемыми авиабомбами по объектам ВСУ под Одессой

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские военные впервые с начала спецоперации применили для нанесения ударов по военным объектам Одесской области управляемые авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщают авторы проекта «Милитарист».

Как утверждается, сразу четыре боеприпаса прилетели в украинский регион. Ранее подобные бомбы применялись для ударов по другим областям Незалежной, сейчас это коснулось и Одесской области. Всего зафиксировано четыре планирующие авиабомбы калибра 250 или 500 кг, их доставляет к цели Су-34.

Появилось видео удара Гераней по газовой станции в Одесской области
Появилось видео удара Гераней по газовой станции в Одесской области

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 августа Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры в Одесской и Днепропетровской областях Украины. Для атаки применялись ударные БПЛА «Герань» и крылатые ракеты Х-101. Целями стали портовые, энергетические и военные объекты. В результате ударов наблюдались масштабные пожары. Всего в небе было не менее 50 российских беспилотников.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar