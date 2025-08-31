ВС РФ впервые ударили управляемыми авиабомбами по объектам ВСУ под Одессой
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские военные впервые с начала спецоперации применили для нанесения ударов по военным объектам Одесской области управляемые авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщают авторы проекта «Милитарист».
Как утверждается, сразу четыре боеприпаса прилетели в украинский регион. Ранее подобные бомбы применялись для ударов по другим областям Незалежной, сейчас это коснулось и Одесской области. Всего зафиксировано четыре планирующие авиабомбы калибра 250 или 500 кг, их доставляет к цели Су-34.
Ранее сообщалось, что в ночь на 31 августа Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры в Одесской и Днепропетровской областях Украины. Для атаки применялись ударные БПЛА «Герань» и крылатые ракеты Х-101. Целями стали портовые, энергетические и военные объекты. В результате ударов наблюдались масштабные пожары. Всего в небе было не менее 50 российских беспилотников.