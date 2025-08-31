Мощнейшие взрывы прогремели в Одесской и Днепропетровской областях Украины
В ночь на 31 августа Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры в Одесской и Днепропетровской областях Украины. Для атаки применялись ударные БПЛА «Герань» и крылатые ракеты Х-101, сообщает SHOT. Целями стали портовые, энергетические и военные объекты. В результате ударов наблюдались масштабные пожары. Всего в небе было не менее 50 российских беспилотников.
Взрывы прогремели в Одесской и Днепропетровской областях Украины. Видео © SHOT
Судя по кадрам со спутника NASA, на портовых объектах в пригороде Черноморска (Одесская область) продолжаются интенсивные пожары, возникшие после атаки дронов «Герань». Местные Telegram-каналы сообщают о десятках взрывов и плотном дыме над городом. Целью ударов были складские и перегрузочные площади порта и терминалы. Кроме того, атаковано судно, которое использовалось спецслужбами Украины для транспортировки военных грузов.
В городе Синельниково в Днепропетровской области зафиксированы мощные взрывы и возгорания. Также сообщается о попаданиях в Павлограде. В городе Ильичевске Одесской области наблюдаются перебои с электричеством.
Ранее разведчики в ЛНР сбили из стрелкового оружия 13 украинских дронов, которые летели в направлении регионов России. Подразделение, не являясь специализированной группой противодействия дронам или частью ПВО, успешно выполнило задачу благодаря слаженным действиям снайперов и других бойцов. На опубликованном видео зафиксирован момент в сумерках, когда беспилотник «Лютый» практически достаёт огонь из автоматов и пулемётов, но ему удаётся пролететь дальше. Затем на кадрах видно, как дрон летит прямо на российского разведчика, который сбивает его очередью из автомата, после чего раздается мощный взрыв.