Мощнейшие взрывы прогремели в Одесской и Днепропетровской областях Украины

В ночь на 31 августа Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры в Одесской и Днепропетровской областях Украины. Для атаки применялись ударные БПЛА «Герань» и крылатые ракеты Х-101, сообщает SHOT. Целями стали портовые, энергетические и военные объекты. В результате ударов наблюдались масштабные пожары. Всего в небе было не менее 50 российских беспилотников.

Взрывы прогремели в Одесской и Днепропетровской областях Украины. Видео © SHOT

Судя по кадрам со спутника NASA, на портовых объектах в пригороде Черноморска (Одесская область) продолжаются интенсивные пожары, возникшие после атаки дронов «Герань». Местные Telegram-каналы сообщают о десятках взрывов и плотном дыме над городом. Целью ударов были складские и перегрузочные площади порта и терминалы. Кроме того, атаковано судно, которое использовалось спецслужбами Украины для транспортировки военных грузов.

В городе Синельниково в Днепропетровской области зафиксированы мощные взрывы и возгорания. Также сообщается о попаданиях в Павлограде. В городе Ильичевске Одесской области наблюдаются перебои с электричеством.