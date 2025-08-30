Боец Лютый: Разведчики в ЛНР сбили из стрелкового оружия 13 украинских дронов

Разведчики группировки «Запад» в Луганской Народной Республике уничтожили огнём из стрелкового оружия 13 украинских ударных беспилотников «Лютый», которые летели в направлении регионов России. Об этом РИА «Новости» сообщил боец с позывным Фортуна.

«Передали, что через наше направление в ЛНР летит крупная группа дронов в сторону регионов России. Командование приказало сбивать любую цель, пролетающую над нами. Мы не группа противодействия БПЛА и не относимся к ПВО, но хорошо потрудились снайперы и наши ребята — в общей сложности сбили 13 дронов «Лютый». А ведь они могли нанести ущерб кому-то в России», — рассказал Фортуна.

Он добавил, что его подразделение, не являясь специализированной группой противодействия дронам или частью ПВО, успешно выполнило задачу благодаря слаженным действиям снайперов и других бойцов, предотвратив возможный ущерб на российской территории. На опубликованном видео зафиксирован момент в сумерках, когда беспилотник «Лютый» практически достаёт огонь из автоматов и пулемётов, но ему удаётся пролететь дальше. Затем на кадрах видно, как дрон летит прямо на российского разведчика, который сбивает его очередью из автомата, после чего раздается мощный взрыв. На видео также зафиксирован момент ночного уничтожения ещё одного беспилотника, который падаёт в лес. Позже разведчики обнаружили на месте падения части остова беспилотника, двигатель и другие обломки.

Боец пояснил, что БПЛА «Лютый» является украинским ударным беспилотником увеличенной дальности, разработанным КБ «Антонов» в 2022 году на основе иранского дрона-камикадзе «Шахед-136». Этот низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, внешне похожий на турецкий Bayraktar TB2, несёт 50 килограммов взрывчатки, имеет крейсерскую скорость 150 км/ч и крупные размеры — длину 4,4 метра при размахе крыльев 6,7 метра. Заявленная дальность полёта дрона-камикадзе составляет около 1000 километров.