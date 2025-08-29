Российские Вооружённые силы с начала специальной военной операции ликвидировали более 80 тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов. Такие данные привели в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве сообщили, что с момента начала специальной военной операции совокупные потери ВСУ включают уничтожение 666 единиц авиационной техники, в том числе 283 вертолёта. Особое внимание уделено беспилотным системам, количество которых превысило 80 тысяч единиц.

Подразделениями российской армии выведено из строя 625 комплексов противовоздушной обороны, более 24,8 тысячи единиц бронетанковой техники, включая танки и боевые бронированные машины. Артиллерийские потери противника включают 1,5 тысячи реактивных систем залпового огня и свыше 29 тысяч ствольных артиллерийских систем и миномётов.

Завершая перечень уничтоженной техники, в министерстве добавили о нейтрализации 40 622 единицы специальной военной автомобильной техники.