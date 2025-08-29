За минувшую неделю российские войска освободили четыре населённых пункта в ДНР и два в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

Согласно информации ведомства, группировка войск «Запад» уверенными действиями взяла под контроль село Среднее в Донецкой Народной Республике. Южная группировка войск, углубившись в оборону противника, освободила посёлки Клебан-Бык и Нелеповку в ДНР. Группировка «Центр», продолжая наступление, вернула контроль над селом Первое Мая в ДНР и населённым пунктом Филия в Днепропетровской области. В то же время подразделения группировки «Восток» благодаря смелым и решительным действиям освободили село Запорожское в Днепропетровской области.