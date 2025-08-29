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Специальная военная операция

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Опубликовано 29 августа 2025, 09:20

Армия России за неделю вытеснила ВСУ из шести населённых пунктов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За минувшую неделю российские войска освободили четыре населённых пункта в ДНР и два в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

Согласно информации ведомства, группировка войск «Запад» уверенными действиями взяла под контроль село Среднее в Донецкой Народной Республике. Южная группировка войск, углубившись в оборону противника, освободила посёлки Клебан-Бык и Нелеповку в ДНР. Группировка «Центр», продолжая наступление, вернула контроль над селом Первое Мая в ДНР и населённым пунктом Филия в Днепропетровской области. В то же время подразделения группировки «Восток» благодаря смелым и решительным действиям освободили село Запорожское в Днепропетровской области.

Российские военные ведут ожесточенные бои с ВСУ за Камышеваху на западе ДНР
Российские военные ведут ожесточенные бои с ВСУ за Камышеваху на западе ДНР

Также сообщалось, что ВС России достигли окраин Купянска Харьковской области. Ситуация в районе Волчанска остаётся сложной, но российские войска продолжают удерживать занимаемые позиции.

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Оксана Попова
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