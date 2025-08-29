Чтобы все знали: Наши солдаты развернули триколор после победы в селе Первое Мая в ДНР
По данным Минобороны, штурмовые действия велись при поддержке артиллеристов и операторов беспилотников, которые помогали отсекать украинские резервы и корректировать огонь. После завершения операции бойцы водрузили российский флаг над освобождённым населённым пунктом.
Ранее на Сахалине жители отметили День Государственного флага России масштабным флешмобом. Огромные триколоры развернули у Клоковского водопада, в бухте Тихая и на комплексе «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. В акции участвовали около 50 представителей молодёжной спортивной организации «Омега», включая спортсменов, тренеров и их семьи.