Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 05:55

Чтобы все знали: Наши солдаты развернули триколор после победы в селе Первое Мая в ДНР

Бойцы ВС РФ развернули российский флаг после освобождения села Первое Мая в ДНР

Бойцы ВС РФ развернули флаг страны после освобождения села Первое Мая в ДНР. Обложка © Минобороны РФ

Бойцы ВС РФ развернули флаг страны после освобождения села Первое Мая в ДНР. Обложка © Минобороны РФ

Российские военные развернули триколор в селе Первое Мая в ДНР. Кадры операции опубликовало Минобороны РФ.

Бойцы ВС РФ развернули флаг страны после освобождения села Первое Мая в ДНР. Видео © Минобороны РФ

По данным Минобороны, штурмовые действия велись при поддержке артиллеристов и операторов беспилотников, которые помогали отсекать украинские резервы и корректировать огонь. После завершения операции бойцы водрузили российский флаг над освобождённым населённым пунктом.

«Великий символ единства»: Бойцы поздравили россиян с Днём флага с передовой
«Великий символ единства»: Бойцы поздравили россиян с Днём флага с передовой

Ранее на Сахалине жители отметили День Государственного флага России масштабным флешмобом. Огромные триколоры развернули у Клоковского водопада, в бухте Тихая и на комплексе «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. В акции участвовали около 50 представителей молодёжной спортивной организации «Омега», включая спортсменов, тренеров и их семьи.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar