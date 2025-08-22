На Сахалине провели флешмоб в честь Дня государственного флага
На Сахалине развернули 12-метровый триколор в честь Дня Государственного флага
Жители Сахалина отметили День Государственного флага России, организовав яркий и масштабный флешмоб с развёртыванием огромных триколоров в нескольких знаковых местах региона. Как запечатлели камеры Пятого канала, масштабные российские флаги развивались у Клоковского водопада, в бухте Тихая.
Флешмоб в День государственного флага на Сахалине. Видео © Пятый канал
Также в Южно-Сахалинске на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» около 50 членов молодёжной спортивной организации «Омега» – спортсменов, родителей и тренеров — объединились, чтобы поднять 12-метровый флаг.
Ранее бойцы спецоперации в День Государственного флага передали поздравления россиянам с передовой. Также военнослужащие рассказали, какой сакральный смысл для них хранит в себе триколор.