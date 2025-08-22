Мессенджер MAX
На Сахалине провели флешмоб в честь Дня государственного флага

На Сахалине развернули 12-метровый триколор в честь Дня Государственного флага

Жители Сахалина отметили День Государственного флага России, организовав яркий и масштабный флешмоб с развёртыванием огромных триколоров в нескольких знаковых местах региона. Как запечатлели камеры Пятого канала, масштабные российские флаги развивались у Клоковского водопада, в бухте Тихая.

Флешмоб в День государственного флага на Сахалине. Видео © Пятый канал

Также в Южно-Сахалинске на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» около 50 членов молодёжной спортивной организации «Омега» – спортсменов, родителей и тренеров — объединились, чтобы поднять 12-метровый флаг.

Ранее бойцы спецоперации в День Государственного флага передали поздравления россиянам с передовой. Также военнослужащие рассказали, какой сакральный смысл для них хранит в себе триколор.

Обложка © VK / Агентство по делам молодёжи Сахалинской области в рамках национального проекта «Молодёжь и дети»

Ольга Сливченко
