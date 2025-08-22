Известный российский ультрамарафонец Иван Заборский заявил, что даже если бы он предвидел аннулирование своего мирового рекорда за финиш с российским триколором, он бы всё равно поступил так же.

«Если бы я знал заранее, что у меня отнимут мировой рекорд за финиш с флагом, я всё равно бы финишировал с триколором!» — признался он в беседе с представителями проекта «Про людей».

Ультрамарафонец рассказал о том, как для него важен российский флаг. Видео © Telegram / Про людей

Его триумф на чемпионате мира по шестисуточному бегу во Франции в 2025 году, где он установил феноменальное достижение — 1047 километров 554 метра, не был ратифицирован. Причиной послужило использование им российского флага на финише.

В условиях беспрецедентного политического давления на спортивную арену Иван Заборский непоколебимо следует своим убеждениям, выбирая свою страну, невзирая на санкции. Атлет отметил, что для него триколор является символом объединения всего народа большой России.