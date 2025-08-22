Символ силы и величия страны: Губернаторы регионов поздравили россиян с Днём флага

22 августа Россия с гордостью отмечает День Государственного флага — символа единства, силы и независимости страны. Этот значимый праздник, пронизанный патриотизмом, объединяет миллионы россиян под бело-сине-красным триколором, напоминая о славной истории и стремлении к великому будущему. Губернаторы ряда российских регионов и политики уже поздравили россиян с этим событием.

Сегодня в России отмечается День государственного флага. Фото © Telegram / Дмитрий Артюхов

«Наш триколор — символ силы и величия страны, её независимости и единства. Он объединяет регионы, связывает народы и поколения миллионов россиян. Сегодня под российским флагом наши бойцы мужественно защищают суверенитет страны на специальной военной операции, с честью выполняют все поставленные задачи. Для каждого из нас триколор — символ сопричастности к великой истории и ответственности за судьбу Отечества», — обратился к соотечественникам глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов вручил паспорта школьникам в День флага. Фото © Telegram / Дмитрий Артюхов

«Бело-сине-красный стяг олицетворяет собой славу и мощь России, наполняя сердца гордостью за Отечество. Пусть и дальше наше трехцветное знамя гордо реет над сильной, уверенно смотрящей в будущее державой, вдохновляя на новые свершения!», — отметил губернатор Архангельского края Александр Цыбульский.

«Один из главных символов мощи и независимости державы, более трех столетий триколор является свидетельством славной и героической летописи страны. Он отражает фундаментальные ценности: благородство, верность традициям, отвагу — те качества, которые помогали побеждать во все времена и сегодня ведут к новым свершениям во славу Отечества. Поэтому очень важно с юных лет прививать чувство гордости и бережного отношения к главному символу», — подчеркнул глава Дагестана Сергей Меликов.

Вместе с этим к поздравлениям также присоединился губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он заявил, что символы государства обретают настоящую силу, когда наполняются личным смыслом и гражданской ответственностью. Кстати в этот день в регионе также вручили паспорта салехардским школьникам.