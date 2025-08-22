Самый-самый флаг России: 10 полосатых рекордов, о которых должен знать каждый патриот Сегодня, 22 августа 2025 года, отмечают День Государственного флага Российской Федерации. Этот праздник установил в 1994 году Борис Ельцин, потому что 22 августа 1991 года установили национальный флаг РСФСР. Life.ru рассказывает о самых необычных флагах России. 22 августа, 04:00 День Государственного флага России 22 августа. Какие самые крутые рекорды в честь триколора поставили наши соотечественники? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Lobanov

С Днём Государственного флага Российской Федерации! В честь этого праздника мы решили подумать, а какие полотна с родным триколором — настоящие рекордсмены? На многие достижения можно посмотреть в Книге рекордов России. И в следующем году установить собственный рекорд или побить чей-то ещё. В День Государственного флага России показываем материал, где будут самые невероятные триколоры в мире.

Старейший российский триколор в истории

Триколор появился в результате реформистской деятельности Петра I. Тогда он был только царём, но потом стал императором. Фото © ФГБУ «ЦВММ»

Старейший в мире российский триколор — это флаг царя Московского 1693 года. Одна из главных национальных реликвий. Он украшал 12-пушечную яхту «Святой Пётр», на которой царь совершил своё первое морское плавание. Уже в сентябре 1694-го Пётр I подарил флаг архиепископу Архангельскому Афанасию, ведь именно из Архангельска царь вышел в плавание по Белому морю. Свои морские флаги Пётр I создавал сам: рисовал, продумывал цвета. Первый российский флаг в центре использует изображение двуглавого орла, в которого вписан герб с образом Георгия Победоносца, поражающего змия. Уже 20 января 1705 года Пётр утвердил простой триколор без орла как флаг для русских торговых судов. Но не военных — те ходили под Андреевским флагом. Самый древний штандарт реставрировали в 1910, 1940–1941, 1956 и 1972 годах.

Самый большой флаг России, развёрнутый на озере Байкал

На Байкале развернули флаг России, причём самый большой в истории озера. Фото © АНО Книга Рекордов России

Ярким зимним утром 26 февраля 2019 года команда Юрия Волкова развернула на озере Байкал самый большой флаг России. Размер — 48 метров 7 сантиметров на 29 метров 60 сантиметров. Площадь — 1422 квадратных метра и 872 квадратных сантиметра. Это не самое большое полотно с триколором в истории страны в целом. Но в истории озера Байкал — безусловный рекордсмен. Байкал замерзает зимой, именно поэтому удалось развернуть на нём такой большой флаг.

Самый большой флаг России, нарисованный мелками

Это не совсем флаг России. Это его изображение. Но из всех изображений флага России мелками это — самое крупное. Фото © АНО Книга Рекордов России

В 2014 году «Дорожное радио Улан-Удэ» решило установить рекорд России. Программный директор радио Евгений Кац по этому поводу заявлял: «Мы надеемся, что патриотов, страстно любящих свою Родину, будет становиться всё больше и наша страна расцветёт яркими красками». Уже 28 июня того же года был зарегистрирован рекорд. На изображение флага России размерами 100 на 30 метров ушло более 200 килограммов мела. Площадь флага составила 3000 квадратных метров.

Самый большой флаг России на дрейфующих льдах

Самый большой флаг России на дрейфующих льдах развернули на Северном полюсе. Фото © АНО Книга Рекордов России

На Байкале развернули флаг России почти что на 1422 квадратных метра и 872 квадратных сантиметра. Но на Северном полюсе флаг получился больше — ровно 1423 квадратных метра. Это самый большой в истории флаг России, развёрнутый на дрейфующей льдине. Его развернули участники арктической экспедиции 23 апреля 2018 года. Ширина полотна составила 2 метра 960 сантиметров, а длина — 4 метра 807 сантиметров.

Самый большой флаг России из автомобилей

Самый большой флаг России составили из автомобилей в Сибири 11 лет назад. Фото © Youtube / Другие города

Радиостанция «DFM-Краснодар» на 22 августа 2015 года собрала самый большой в истории флаг России из автомобилей. На парковке торгового комплекса «Oz молл» удалось собрать 547 машин и около 1000 человек. Где-то треть автомобилей были белого цвета, треть — синего и треть — красного. На регистрацию участников ушло около трёх часов, ещё час — на документацию достижения. Так в Краснодаре побили рекорд Омска от 2014 года. «Радио Сибирь Омск» составляло флаг России из 225 машин.

Самый большой оренбургский платок в цветах флага России

Оренбургский платок — легендарное вязаное изделие, которое прославило родной город. Теперь оно в цветах флага России. Фото © АНО Книга Рекордов России

В 2023 году, 6 декабря, состоялся День Оренбургской области в рамках выставки-форума «Россия». Рекордсменом стало Правительство Оренбургской области. Оно представило на ВДНХ «Самый большой оренбургский пуховый платок в цветах Государственного флага Российской Федерации» площадью 68 квадратных метров 40 квадратных сантиметров. Потребовалось 250 часов упорного труда и 4 килограмма тонкой пряжи. Флаг связали сотрудницы компаний «Фабрика оренбургских пуховых платков» и «Оренбургские пуховницы».

Самый большой флаг России в игре Minecraft

Этот рекорд, связанный с флагом России, — совсем новый. И он произошёл в метавселенной Minecraft. Фото © АНО Книга Рекордов России

Этот рекорд поставили на прошлый День Государственного флага России. Организатором мероприятия выступило креативное агентство «Ближе». Но рекордсмены — это студенты факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» и школьники нашей страны. За пять минут в игре Minecraft они собрали самый большой флаг России. На него ушло 13 572 блока. Блоки — строительные материалы в игре, которую сейчас всё чаще называют «метавселенной». Процесс можно было наблюдать в прямом эфире 22 августа 2024 года.

Самый большой флаг России

Самый большой по площади Государственный флаг России создали в Санкт-Петербурге. Фото © АНО Книга Рекордов России

На данный момент это самый большой Государственный флаг Российской Федерации. Размеры — 60 метров на 40 метров. Площадь — 2 квадратных километра и 400 квадратных метров. Флаг водрузили 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Рекордсменом выступила компания «Зенит-арена». Самый большой флаг России находится в акватории Невской губы Финского залива. Событие приурочили к 330-летию Петровского триколора, о котором мы писали в самом начале материала.

Самый высокий флагшток для Государственного флага в России

Самый высокий флагшток расположен в Красноярске. Но регионы России часто соревнуются между собой. Фото © Администрация Губернатора Красноярского края

Самый высокий в России флагшток с триколором установили 28 декабря 2022 года в Красноярске на Николаевской сопке. Высотой он составляет 100 метров. На Поклонной горе в Москве флагшток в два раза ниже — всего 50 метров. Тогда губернатором Красноярского края был Александр Усс, он прокомментировал событие так: «Отныне этот флаг будет виден практически со всех точек города Красноярска. И он станет вдохновлять нас на новые свершения во имя нашей Родины, нашей любимой России!» А вес флага для такого флагштока составляет более 80 килограммов.

Флаг России среди самого большого количества десантированных

На День ВДВ в Туле десантировали самое большое количество флагов в России. Государственный флаг был в их числе. Фото © АНО Книга Рекордов России

По инициативе Юлии Вепринцевой, на тот момент члена Совета Федерации от Тульской области, на День ВДВ в 2016 году в Туле решили устроить масштабный праздник. Второго августа голубые береты десантировали пять флагов. Государственный флаг Российской Федерации — естественно. Но также и флаг ВДВ, флаг Тульской области, флаг 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии и флаг «Юнармии».

В День Государственного флага Российской Федерации как никогда важно помнить историю страны. Сам флаг был разработан самим Петром I, императором, который сделал нашу страну важной силой на мировой арене. Он не позволил России пасть жертвой неравного распределения технического прогресса, модернизировал страну и сделал её империей.

Авторы Анна Волкова