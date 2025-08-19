Тайны царского стола: Что любил есть Николай II на завтрак и обед кроме «николашек» и пельменей

Прежде чем говорить о повседневном столе последнего русского императора, стоит вспомнить, что еда в российской монаршей традиции имела особый смысл. Пышные государевы пиры всегда были продолжением власти, церемонией, где еда становилась языком политики. Однако повседневная жизнь царской семьи в начале XX века выглядела иначе: на смену древним русским традициям пришли европейские гастрономические привычки, и кухня Николая II во многом отражала французскую моду.

Несмотря на это, Николай II вовсе не был гурманом и не стремился к излишествам. По воспоминаниям приближённых, он предпочитал простые, сытные блюда — жаркое, курицу, пельмени. Государь не любил переедать и всегда сохранял умеренность в пище, хотя питался калорийно. Вокруг императорского стола трудились целые команды поваров и пекарей, но вкус императора был довольно скромным, без утончённого стремления к роскоши. Какими гастрономическими безумствами удивляли царскую семью?

Завтраки Николая II

Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © Freepik, © Wikipedia / Р. Голике и А. Вильборг.

Завтрак в Зимнем дворце или Царском Селе никогда не был лёгким. Обычно он включал пять-шесть блюд. Так, например, утренний стол 9 сентября 1907 года выглядел так: перловый суп с солёным огурцом и горошком, пирожки, майонез из лосося (густой рыбный соус), ростбиф с картофелем, куриные котлеты из грудки, груши, сваренные в хересе, и сладкий пирог с брусникой и рисовой кашей.

В другой день завтрак мог состоять из крем-супа из спаржи, лангуста, седла дикой козы, салата из сельдерея, персиков и кофе. Иногда в меню входили простые пироги, похлёбки из свинины, плов с раками или пулярды, запечённые с дичью.

Стоит отметить и царскую пекарню. Старший пекарь Ермолаев, которого современники называли мастером редкого таланта, готовил воздушные булочки, розанчики, солёные батоны и печенье, без которых не обходился ни один утренний чай.

Обеды последнего русского императора

Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Nikitin, © Freepik, © Wikipedia

Дневной приём пищи был ещё более обильным. Обычно он начинался с супа и пирожков, затем подавалась рыба, жаркое из птицы или дичи, овощные гарниры, десерт и фрукты.

Обед мог включать в себя: рыбную солянку, расстегаи, судака или форель, затем жаркое из утки или цыплят, салат и сладкое — мороженое, крем или компот. В других случаях меню составляли уха из ершей, вареники, холодная ветчина, снова жаркое и сладкое угощение.

К этому добавлялся пятичасовой чай с печеньем и бисквитами, а вечером ещё и ужин. Таким образом, стол Романовых был богат и разнообразен: мясо, рыба, молочные продукты, яйца, овощи, грибы, крупы, фрукты и сладости всегда присутствовали.

Простота и личные пристрастия Николая II

Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Kondor83 © Freepik, © Wikipedia / Huhges&Mullins

Несмотря на изобилие, Николай II отличался умеренностью и особых изысков не требовал. Одним из его любимых «народных» угощений были жареные пельмени. Любил он и необычную закуску, вошедшую в историю под названием «николашка», — лимонные дольки, посыпанные смесью кофе и сахарной пудры, которыми закусывали коньяк.

Последние годы Романовых и скромный рацион

Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik, © Freepik, © Wikipedia / Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24.

После отречения в 1917 году питание царской семьи изменилось до неузнаваемости. От пышных обедов и французских соусов не осталось и следа. На столе бывшего императора появлялись простые блюда: компот, отварной картофель, свекольный салат, хлеб, пироги с макаронами, репа, перловка, рис и грибы. Мяса почти не было, а фрукты исчезли полностью.

Иван Харитонов, старый повар Романовых, оставался рядом до конца: готовил, учил великих княжон печь хлеб, добывал продукты. Но даже эта простая кухня оказалась недолговечной — в июле 1918 года Харитонов был расстрелян вместе с царской семьёй.