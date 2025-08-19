Тайны царского стола: Что любил есть Николай II на завтрак и обед кроме «николашек» и пельменей
Оглавление
Что ел последний российский император? Какими были завтраки и обеды Николая II и чем питалась семья Романовых? От супов на завтрак до эксклюзивной выпечки на ужин — Life.ru вспоминает вкусы, которые сопровождали Николая II.
Прежде чем говорить о повседневном столе последнего русского императора, стоит вспомнить, что еда в российской монаршей традиции имела особый смысл. Пышные государевы пиры всегда были продолжением власти, церемонией, где еда становилась языком политики. Однако повседневная жизнь царской семьи в начале XX века выглядела иначе: на смену древним русским традициям пришли европейские гастрономические привычки, и кухня Николая II во многом отражала французскую моду.
Несмотря на это, Николай II вовсе не был гурманом и не стремился к излишествам. По воспоминаниям приближённых, он предпочитал простые, сытные блюда — жаркое, курицу, пельмени. Государь не любил переедать и всегда сохранял умеренность в пище, хотя питался калорийно. Вокруг императорского стола трудились целые команды поваров и пекарей, но вкус императора был довольно скромным, без утончённого стремления к роскоши. Какими гастрономическими безумствами удивляли царскую семью?
Завтраки Николая II
Завтрак в Зимнем дворце или Царском Селе никогда не был лёгким. Обычно он включал пять-шесть блюд. Так, например, утренний стол 9 сентября 1907 года выглядел так: перловый суп с солёным огурцом и горошком, пирожки, майонез из лосося (густой рыбный соус), ростбиф с картофелем, куриные котлеты из грудки, груши, сваренные в хересе, и сладкий пирог с брусникой и рисовой кашей.
В другой день завтрак мог состоять из крем-супа из спаржи, лангуста, седла дикой козы, салата из сельдерея, персиков и кофе. Иногда в меню входили простые пироги, похлёбки из свинины, плов с раками или пулярды, запечённые с дичью.
Стоит отметить и царскую пекарню. Старший пекарь Ермолаев, которого современники называли мастером редкого таланта, готовил воздушные булочки, розанчики, солёные батоны и печенье, без которых не обходился ни один утренний чай.
Обеды последнего русского императора
Дневной приём пищи был ещё более обильным. Обычно он начинался с супа и пирожков, затем подавалась рыба, жаркое из птицы или дичи, овощные гарниры, десерт и фрукты.
Обед мог включать в себя: рыбную солянку, расстегаи, судака или форель, затем жаркое из утки или цыплят, салат и сладкое — мороженое, крем или компот. В других случаях меню составляли уха из ершей, вареники, холодная ветчина, снова жаркое и сладкое угощение.
К этому добавлялся пятичасовой чай с печеньем и бисквитами, а вечером ещё и ужин. Таким образом, стол Романовых был богат и разнообразен: мясо, рыба, молочные продукты, яйца, овощи, грибы, крупы, фрукты и сладости всегда присутствовали.
Простота и личные пристрастия Николая II
Несмотря на изобилие, Николай II отличался умеренностью и особых изысков не требовал. Одним из его любимых «народных» угощений были жареные пельмени. Любил он и необычную закуску, вошедшую в историю под названием «николашка», — лимонные дольки, посыпанные смесью кофе и сахарной пудры, которыми закусывали коньяк.
Последние годы Романовых и скромный рацион
После отречения в 1917 году питание царской семьи изменилось до неузнаваемости. От пышных обедов и французских соусов не осталось и следа. На столе бывшего императора появлялись простые блюда: компот, отварной картофель, свекольный салат, хлеб, пироги с макаронами, репа, перловка, рис и грибы. Мяса почти не было, а фрукты исчезли полностью.
Иван Харитонов, старый повар Романовых, оставался рядом до конца: готовил, учил великих княжон печь хлеб, добывал продукты. Но даже эта простая кухня оказалась недолговечной — в июле 1918 года Харитонов был расстрелян вместе с царской семьёй.
Повседневный стол Николая II был отражением эпохи — сочетанием французской кулинарной моды и простых русских привычек. Император ел сытно, но без показной роскоши, предпочитал простые блюда, хотя вокруг него всегда кипела жизнь огромной кухни с десятками мастеров. А после падения монархии царский рацион стал символом трагического перехода от богатства и власти к скромности и лишениям. А ранее Life.ru рассказывал, какими завтраками можно наполнить организм энергией на целый день, — варианты с идеальным КБЖУ.
- В конце августа обещают +27! Когда ждать бабье лето в 2025 году и чем оно опасно для здоровья
сегодня в 14:30
- Мохнатые ангелы: 19 августа Life.ru вспоминает бессмертные подвиги хвостиков во время Великой Отечественной
сегодня в 14:00
- Тест: День рождения русской тельняшки — узнаете культовые фильмы по героям в полосатых рубахах?
сегодня в 13:30