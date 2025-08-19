В конце августа обещают +27! Когда ждать бабье лето в 2025 году и чем оно опасно для здоровья Оглавление Что такое бабье лето и почему оно так называется Сколько длится бабье лето Когда начинается бабье лето 2025 в Москве Когда начинается бабье лето в Санкт-Петербурге Бабье лето в регионах России Какую погоду ожидать в бабье лето 2025 Какая погода ждёт в конце августа 2025 года Какую погоду обещают на начало сентября 2025 года Бывает ли бабье лето холодным Когда начнётся бабье лето в 2025 году в Москве, в Санкт-Петербурге и регионах? Ждать ли жары? Может, вообще холода? Сколько золотая осень продлится, какой будет по прогнозам синоптиков? Почему бабье лето называется бабьим летом, читайте в материале Life.ru. 19 августа, 14:30 Бабье лето — каким его сделает 2025 год, чего опасаться и когда ждать жары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max4e Photo

Бабье лето — это период тёплой и сухой погоды, который на самом деле начинается уже после 31 августа. Согласно словарю Брокгауза и Ефрона, чтобы оно было действительно бабьим, или Марфиным, как говорили наши предки, по воздуху должны носиться белые нити паутины. Отметим, что ранее публиковали прогноз погоды на весь сентябрь. А в материале расскажем все подробности, известные нам о погодном феномене золотой осени. И спросим у врача, что делать, если организм реагирует как-то странно. Бабье лето 2025 — с комментариями врача-терапевта.

Мы живём в разных часовых поясах, в разных широтах, в разных климатических зонах. Есть места, где круглый год жара, есть места, где холодно почти весь год. И наш организм, организм здорового человека, прекрасно приспосабливается к этим колебаниям температуры, поэтому ждём с радостью тёплого бабьего лета и продолжаем соблюдать правила для жарких дней, чтобы не пострадать от жары, хотя несколько нюансов всё-таки существует.

Что такое бабье лето и почему оно так называется

Бабье лето — что это за сезон и почему соотечественники так говорят? Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Суть бабьего лета проста. Это период тёплой и сухой погоды, который наступает сразу после резкого похолодания в странах Северного полушария. Обычно это происходит в конце августа, начале сентября и порой даже в октябре. Часто температура повышается выше 20 градусов. В целом бабье лето — это неплохое время, когда внезапные заморозки сменяются на относительно кратковременную волну тепла.

«Я советую надевать в жаркий день дышащую, свободную, светлую одежду, желательно из натуральных материалов. Избегать тесных предметов одежды и ремней, галстуков, всего, что стягивает, пережимает туловище. Очень желательно иметь головной убор, особенно если мы планируем быть на солнце какое-то долгое время. Голову защищать нужно, чтобы избежать солнечного удара. Не пренебрегать кремами для загара. Даже если мы уже всё лето загорали, тем не менее возможность солнечных ожогов сохраняется даже осенью и лучше воспользоваться защитными кремами», — рассказывает Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

У феномена много названий. Раньше говорили — Марфино лето. В литературе укоренилась «золотая осень». А в США его называют даже «индейским летом». Но почему говорят «бабье лето? Ведь чаще всего у нас в России можно встретить именно такое название. Ответ — глубоко в исторических традициях. Придётся зайти издалека. Обычным летом в полевых работах участвовали все жители села независимо от пола. Если вы выше, чем обеденный стол, и не знаете, что было при прошлом царе, добро пожаловать на поле. А после 1 сентября наступал уже совсем другой период.

В начале осени женщины возвращались к своим традиционным занятиям. То есть к работе по дому, прядению, шитью, даже, может быть, ткачеству. А белые нити паутины как раз напоминали седину тех, кто был среди женского пола старейшинами. И не только! По поверьям наших предков, представительницы прекрасной половины человечества могли наколдовать тепло даже осенью. Вот почему говорят «бабье лето». А у немцев вообще есть слово Altweibersommer, где Altweiber как раз переводится как «женщина преклонного возраста».

Сколько длится бабье лето

Бабье лето длится обычно от одной до двух недель. Как известно по толковому словарю Даля, этот период в XIX веке начинался на День Симеона Летопроводца 14 сентября. А подходил к концу либо на Осенины 21 сентября, либо на Воздвиженье 27 сентября. То есть наши предки могли с точностью до дня определить, когда начнётся бабье лето. А сколько оно продлится в 2025-м — это уже вопрос к высшим силам.

Когда начинается бабье лето 2025 в Москве

Бабье лето 2025 — когда оно начинается в Москве, к чему нам готовиться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Noppasin Wongchum

Марфино лето часто ассоциируют с бархатным сезоном. Но когда наступит бабье лето 2025 в Москве? Обычно этот тёплый период приходит в столицу около 14 сентября. По данным гидрометцентра, Москва столкнётся с бабьим летом в традиционное время, продлится потепление от пяти дней до двух недель. Жители столицы смогут порадоваться теплу после небольшого похолодания, что продлится с конца августа по начало или середину сентября.

Когда начинается бабье лето в Санкт-Петербурге

Бабье лето 2025 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

В прошлом году в Санкт-Петербурге бабье лето началось в середине сентября и длилось до конца месяца. В 2025 году потепление в Питере будет кратковременным. Уже известны даже точные даты — по данным гидрометцентра, с 16-го по 20 сентября. В Ленинградской области — та же ситуация. Выше 20 градусов столбик термометра, к сожалению, не поднимется, а в конце сентября уже могут быть заморозки.

Бабье лето в регионах России

Бабье лето — когда оно будет в регионах России и каким окажется? Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

В Центральной России, в том числе в Ярославле, бабье лето в 2025 году начнётся около 12 сентября, а продлится до 23-го числа. То есть золотая осень тут на целых 11 дней. По данным гидрометцентра, северные регионы, например Архангельская область и Карелия, будут наблюдать предельно короткий период потепления: всего пять дней с 16-го по 20 сентября. В южных регионах, на Кубани и в Ростовской области, бабье лето ждут с 10-го по 20 сентября, как и на Урале и в Сибири. На западе оно может задержаться, на востоке золотую осень могут омрачить осадки, а именно — дожди. Дальний Восток, Камчатка, Сахалин и Хабаровская область обычно встречают бабье лето в октябре.

Какую погоду ожидать в бабье лето 2025

Бабье лето — какая погода будет в этот период в 2025 году? Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

В бабье лето температура по России будет разниться. В центральных областях страны средняя температура — от +20 до +23 градусов днём и не ниже +10 ночью. В северных районах — от +15 до +18 градусов днём и не ниже +5 градусов ночью. В Сибири и на Урале температура воздуха днём будет держаться в рамках +15–20 градусов, ночные тоже не упадут ниже +5. А на юг России бабье лето приносит жару: от +28 до +30 градусов днём и около +18 градусов ночью.

Какая погода ждёт в конце августа 2025 года

А вот в конце августа 2025 года будет холод. Центр «Фобос» сообщает, что на северо-запад России приходят заморозки, а Москву на неделе до 24 августа ждёт резкое похолодание. Как раз это и предсказывали синоптики — бабье лето, которое придёт после холодов, а потом сменится ещё более жёсткими холодами. Такое происходит каждый год. И врач Наталья Чернышова особенно отмечает, что резкие колебания температуры — тоже стресс для организма: «В такие периоды важно внимательно следить за своим состоянием и соблюдать меры предосторожности. Резкие колебания организм воспринимает нормально, если мы не злоупотребляем нахождением на солнце и вовремя проходим чекапы, следим за здоровьем».

Какую погоду обещают на начало сентября 2025 года

Начало сентября может стать стартовой точкой бабьего лета для юга России. Там, как правило, жара наступает раньше и держится дольше. На неделе до 24 августа будет наблюдаться тренд на умеренную 25-градусную жару с каждодневным снижением тепла где-то на градус. Но с 10 сентября бабье лето «вдарит» и температурой до +30 градусов. Наш эксперт комментирует жаркую погоду так: «В это время сосуды расширяются, что способствует улучшению кровообращения и повышению настроения, но при этом может усилить нагрузку на сердце у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями». А ещё врач-терапевт вспоминает, что бабье лето — время, когда второй раз расцветают все цветы: «У некоторых людей наблюдается усиление аллергических реакций из-за пыльцы растений, цветущих в этот период».

Бывает ли бабье лето холодным

Бабье лето — оно обязательно всегда жаркое? Может, холодным тоже бывает? Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

А бывает ли холодное бабье лето? Да, бывает, особенно в северных регионах. Если на юге с золотой осенью ассоциируют 30 градусов тепла, то в Норильске это вполне могут быть и 15 градусов. Главное — что считаете холодом именно вы. Кроме того, бабье лето может начинаться с похолодания и даже заморозков, особенно на севере. Например, в Канаде оно обычно так и начинается, ну и происходит где-то в октябре. Как отмечает наш эксперт, ключевым фактором воздействия бабьего лета на здоровье будет резкий перепад температур.

«В целом бабье лето — это приятное время, но важно соблюдать режим питья, избегать перегрева и прислушиваться к сигналам своего организма. Оно часто наступает в тот момент, когда организм уже начал готовиться к осеннему периоду, снижая активность и замедляя обмен веществ. Внезапное возвращение жары вызывает стресс. В результате организм адаптируется, испытывает дополнительную нагрузку, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями или слабым здоровьем», — делится с нами эксперт.

А вообще, главный виновник бабьего лета — Азорский антициклон. Каждый год он движется на восток и влияет, среди прочего, на наступление тёплых деньков золотой осени. Но ранее в году тот же самый антициклон вызывает засуху в Северной Африке, рекордные волны жары в России и Европе. Хорошо, что хотя бы 1 Сентября пройдёт спокойно и без аномалий, а мы в Life.ru расскажем, как вернуть ребёнка в школу тихо и без истерик.

