Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 04:00

Что есть утром, чтобы быть сытым потом весь день: 5 простых завтраков с идеальным КБЖУ

Оглавление
Что включить в «сытный завтрак»
1. Белок — строитель и защитник сытости
2. Медленные углеводы — топливо на весь день
3. Полезные жиры — для мозга и гормонального баланса
Примеры сытных завтраков с КБЖУ
Почему это действительно работает

Утро задаёт тон всему дню. Один завтрак может сделать вас бодрым и сытым до вечера, а другой — оставить голодным уже через пару часов. Разберём, что стоит есть, чтобы энергия и сытость сохранялись максимально долго.

Что есть утром, чтобы быть сытым до обеда: 5 примеров завтраков с КБЖУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Что есть утром, чтобы быть сытым до обеда: 5 примеров завтраков с КБЖУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Многие привыкли думать, что завтрак — это лишь лёгкий приём пищи, чтобы «запустить организм». Кто-то ограничивается чашкой кофе и печеньем, кто-то ест сладкий йогурт или булочку на бегу. Итог почти всегда одинаков: к 11 утра появляется жгучее желание перекусить, концентрация падает, человек становится раздражительным.

Причина в том, что быстрые рафинированные углеводы (сахар, белый хлеб, сладкие хлопья) дают мгновенный прилив энергии, но так же быстро её «сжигают». Организм реагирует на резкий скачок сахара в крови выбросом инсулина, после чего уровень сахара стремительно падает — и мы снова чувствуем голод.

Что включить в «сытный завтрак»

Чувство насыщения без резких скачков сахара: как составить правильный и сытный завтрак? Фото © «Шедеврум»

Чувство насыщения без резких скачков сахара: как составить правильный и сытный завтрак? Фото © «Шедеврум»

Если же завтрак составлен грамотно, он способен дать не только долгую сытость, но и стабильный уровень энергии на весь день. Секрет в том, чтобы сочетать медленные углеводы, качественные белки и полезные жиры. Такой баланс замедляет переваривание пищи и поддерживает чувство насыщения без резких скачков сахара. Что включить в «сытный завтрак»?

1. Белок — строитель и защитник сытости

Белки перевариваются дольше, чем углеводы, и стимулируют выработку гормонов, отвечающих за насыщение. Кроме того, они стабилизируют уровень сахара, предотвращая резкое падение энергии. Примеры:

  • Яйца в любом виде (омлет, пашот, вкрутую)
  • Творог или греческий йогурт без сахара
  • Запеканка с творогом и овсяными хлопьями
  • Отварное или запечённое мясо птицы (индейка, курица)
  • Лосось или сельдь слабой соли

2. Медленные углеводы — топливо на весь день

Почему на завтрак важно есть медленные углеводы? Фото © «Шедеврум»

Почему на завтрак важно есть медленные углеводы? Фото © «Шедеврум»

Медленные (сложные) углеводы содержат клетчатку, которая замедляет переваривание, поддерживает стабильный уровень сахара и даёт энергию надолго. Примеры:

  • Овсянка на воде или молоке (лучше цельнозерновые хлопья длительной варки)
  • Гречневая каша
  • Цельнозерновой хлеб или тосты
  • Киноа, булгур

3. Полезные жиры — для мозга и гормонального баланса

Жиры не только помогают усваивать витамины, но и делают завтрак особенно сытным. Омега-3 и мононенасыщенные жиры поддерживают работу мозга и сосудов. Примеры:

  • Орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, семена чиа, тыквенные)
  • Авокадо
  • Оливковое или льняное масло (добавить в салат или кашу)
  • Красная рыба

Примеры сытных завтраков с КБЖУ

Топ-5 полезных и сытых завтраков с КБЖУ. Фото © «Шедеврум»

Топ-5 полезных и сытых завтраков с КБЖУ. Фото © «Шедеврум»

Омлет с овощами и цельнозерновым тостом (калории — 300, белки — 21,5 г, жиры — 14,6 г, углеводы — 22,4 г) — белок из яиц + клетчатка из овощей + медленные углеводы из хлеба обеспечат устойчивую сытость.

Творог с орехами, семенами чиа и ягодами (376 ккал, белки — 22,4 г, жиры — 25,3 г, углеводы — 19,6 г) — белок из творога + полезные жиры из орехов + клетчатка из ягод — отличная комбинация для стабильной энергии.

Овсянка на молоке с яблоком и корицей (168 ккал, белки — 8,2 г, жиры — 2,8 г, углеводы — 30,4 г) — медленные углеводы из овсянки + фруктовая клетчатка + немного жира из молока удержат чувство насыщения до обеда.

Гречка с отварной курицей и салатом из свежих овощей (360 ккал, белки — 37,6 г, жиры — 5,5 г, углеводы — 5,5 г) — полноценное белково-углеводное блюдо, подходящее и для активных дней.

Тост с авокадо, яйцом пашот и зеленью (265 ккал, белки — 13,8 г, жиры — 15,5 г, углеводы — 21,4 г) — жиры из авокадо + белок из яйца + цельнозерновой хлеб — вкусно, полезно, сытно.

Почему это действительно работает

Правильный завтрак: углеводы с высоким содержанием клетчатки обеспечивают ровный приток энергии Фото © «Шедеврум»

Правильный завтрак: углеводы с высоким содержанием клетчатки обеспечивают ровный приток энергии Фото © «Шедеврум»

Секрет в сочетании белка, медленных углеводов и полезных жиров. Белок даёт чувство насыщения и поддерживает мышцы, углеводы с высоким содержанием клетчатки обеспечивают ровный приток энергии без резких скачков сахара, а полезные жиры питают мозг и продлевают сытость. Вместе они стабилизируют уровень энергии, снижают тягу к перекусам и помогают сохранять концентрацию на протяжении всего дня.

В итоге такой завтрак «разгоняет» обмен веществ, снижает тягу к перекусам и помогает контролировать вес.

  • Белок стимулирует гормон лептин, который даёт сигнал мозгу о насыщении.
  • Клетчатка замедляет переваривание и поддерживает микрофлору кишечника, что влияет на обмен веществ.
  • Полезные жиры помогают дольше сохранять энергию, питая нервную систему и мозг.
  • Медленные углеводы дают равномерное высвобождение энергии, а не «скачок» с последующим падением.

Секрет долгой сытости прост: завтрак должен быть сбалансированным. Если в нём есть белки, медленные углеводы и полезные жиры, то вы забудете о чувстве голода минимум до обеда, а иногда — и до вечера. Это не только экономит время и силы, но и помогает сохранить ясность ума и хорошее настроение на весь день. А ранее Life.ru рассказывал, какие 25 продуктов превращают вас в монстров.

Работа или отдых: что полезнее для мужчин 65+ на пенсии и как правильно выбрать образ жизни
Работа или отдых: что полезнее для мужчин 65+ на пенсии и как правильно выбрать образ жизни
BannerImage
Карина Морозова
  • Wow
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar