Врачи бьют тревогу: эти 25 обычных продуктов превращают спокойных людей в неуправляемых монстров

Мы все замечали, как меняется настроение после определённой еды: то вялость навалится, то раздражение накатит волной. Но, оказывается, некоторые продукты способны буквально превратить спокойного человека в злобного монстра! Учёные из ведущих университетов мира провели десятки исследований и выяснили шокирующую правду: наша агрессия напрямую зависит от того, что лежит в тарелке. Мы собрали семь самых опасных «провокаторов», которые способны довести до белого каления даже самого миролюбивого человека.

1. Трансжиры — «озлобин» в чистом виде

Продукты питания, вызывающие агрессию и раздражительность у человека. Фото © «Шедеврум»

Учёные из Калифорнийского университета окрестили их «озлобином» — и не зря! Исследование 945 человек показало прямую связь между количеством трансжиров в рационе и уровнем агрессии. Чем больше испытуемые поглощали фастфуд, кондитерские изделия и полуфабрикаты, тем злее становились.

Фастфуд и готовые завтраки

Картофель фри, чипсы, готовые завтраки — всё это содержит ударные дозы трансжиров. Они блокируют усвоение полезных омега-3 жирных кислот в мозге, что мгновенно сказывается на настроении. Человек становится раздражительным, нетерпеливым, готовым взорваться по любому поводу. Трансжиры также провоцируют воспаление в организме — а это прямой путь к агрессии.

Кондитерские изделия и выпечка

Торты, печенье, слоёное тесто — всё это изготавливается с использованием маргарина и кулинарных жиров. Эти «пищевые наркотики» не только убивают фигуру, но и превращают добродушного человека в источник постоянного недовольства. Особенно опасны кремовые торты и пирожные: в них концентрация трансжиров зашкаливает.

Полуфабрикаты и бульонные кубики

Замороженные котлеты, пельмени, готовые супы — вся эта «быстрая» еда напичкана гидрогенизированными жирами. Регулярное употребление такой пищи приводит к хроническому нарушению жирового обмена в мозге. Результат? Человек становится агрессивным, вспыльчивым, неуправляемым.

2. Алкоголь — жидкое безумие

Какие продукты провоцируют вспышки гнева и злости. Фото © «Шедеврум»

Алкоголь и агрессия связаны теснее, чем любые другие психоактивные вещества, утверждает Всемирная организация здравоохранения. Этиловый спирт буквально отключает тормоза в мозге, высвобождая самые тёмные инстинкты человека.

Крепкие напитки

Водка, виски, джин — настоящие катализаторы насилия. Британские психологи проанализировали поведение 29 тысяч человек и обнаружили: именно крепкий алкоголь чаще всего толкает людей на агрессивные действия. Вся многовековая история этих напитков «пропитана насилием», как выразились исследователи.

Энергетические коктейли

Смесь алкоголя с кофеином создаёт в мозге настоящий хаос. Кофеин блокирует ощущение опьянения, человек думает, что трезв, но его поведение становится неконтролируемым. Такие коктейли провоцируют особо жестокие вспышки агрессии, потому что пьющий не осознаёт степень своего опьянения.

Пиво в больших количествах

Казалось бы, слабоалкогольный напиток не такой опасный. Но именно доступность пива делает его коварным: люди выпивают его литрами, не контролируя дозу. Алкоголь блокирует префронтальную кору мозга, отвечающую за самоконтроль, и активирует центры агрессии в лимбической системе.

3. Кофеин — стимулятор ярости

Пища, которая превращает людей в агрессивных психопатов. Фото © «Шедеврум»

Кофе может быть другом по утрам, но врагом в больших дозах. Кофеин усиливает выработку гормонов стресса: адреналина и кортизола, — превращая человека в нервный комок, готовый взорваться.

Крепкий кофе в больших количествах

Более 400 мг кофеина в день (это 4–5 чашек) превращают полезный напиток в опасный наркотик. Сердце начинает биться как бешеное, давление подскакивает, а любая мелочь вызывает приступ неконтролируемой злости. Особенно опасно пить кофе на голодный желудок: тогда кофеин действует как яд.

Энергетические напитки

В них кофеина в три раза больше, чем в коле! Плюс таурин, синтетические стимуляторы и ударные дозы сахара. Такая смесь превращает мозг в пороховую бочку. Человек становится гиперактивным, раздражительным, агрессивным. А когда действие заканчивается, наступает жуткая депрессия, которая толкает на новую дозу.

Горький шоколад на ночь

Да-да, даже шоколад может быть опасным! В тёмном шоколаде содержится теобромин — вещество, похожее на кофеин. Съеденная на ночь плитка может лишить сна и сделать человека раздражительным на весь следующий день.

4. Сахар — сладкий провокатор

Еда, влияющая на настроение и вызывающая агрессивное поведение. Фото © «Шедеврум»

Сахар действует как наркотик, вызывая резкие скачки настроения. Сначала эйфория, потом — жестокое похмелье с агрессией и депрессией.

Газированные напитки

Кола, лимонады, энергетики — всё это жидкий сахар в чистом виде. Одна банка колы содержит десять ложек сахара! Такая доза мгновенно поднимает уровень глюкозы в крови, потом следует резкий спад. В этот момент человек становится злым, раздражительным, готовым сорваться на окружающих.

Конфеты и сладости

Особенно опасны карамельки, мармелад, жевательные конфеты: в них сахара больше, чем во всём остальном. Дети после таких сладостей становятся неуправляемыми, а взрослые — агрессивными и нервными.

Искусственные подсластители

Аспартам, сукралоза и другие заменители сахара у некоторых людей вызывают странную побочную реакцию — неконтролируемую агрессию. Механизм до конца не изучен, но факт остаётся фактом: «диетические» продукты могут превратить человека в монстра.

5. Переработанное мясо — канцероген с характером

Опасные продукты, которые делают человека раздражительным и злым. Фото © «Шедеврум»

Колбасы, сосиски, бекон — всё это не просто вредно для здоровья, но и опасно для психики. Исследования показывают: люди, регулярно употребляющие переработанное мясо, становятся более агрессивными.

Колбасы и сосиски

В них содержится столько химических добавок, что найти настоящее мясо порой невозможно. Нитраты, консерванты, усилители вкуса — всё это влияет на работу мозга. Плюс огромное количество соли, которая задерживает жидкость и повышает давление. Результат — человек ходит как пороховая бочка.

Бекон и копчёности

Копчение и вяление мяса создаёт множество токсичных соединений. Они накапливаются в организме и постепенно отравляют нервную систему. Любители бекона чаще страдают от вспышек неконтролируемой ярости.

Мясные полуфабрикаты

Котлеты, наггетсы, фарш в упаковках — всё это содержит не только мясо, но и кучу химических добавок. Глутамат натрия, например, у некоторых людей вызывает головные боли и агрессию.

6. Молочные продукты — скрытая угроза

Связь между питанием и агрессией: научные исследования. Фото © «Шедеврум»

Казалось бы, что плохого в молоке? Но для многих людей молочные продукты становятся источником скрытой агрессии из-за непереносимости лактозы или казеина.

Цельное молоко

У взрослых людей часто развивается непереносимость лактозы. Организм не может переварить молочный сахар, начинается брожение в кишечнике. Это вызывает не только физический дискомфорт, но и психологическое напряжение, которое выливается в агрессию.

Сыры с плесенью

Некоторые виды плесени вырабатывают токсины, которые могут влиять на нервную систему. Любители сыра рокфор или камамбер иногда замечают, что после порции деликатеса становятся более раздражительными.

Мороженое и молочные коктейли

Сочетание молока с сахаром — двойной удар по организму. Плюс различные химические добавки, красители, стабилизаторы. Всё это создаёт коктейль, способный превратить спокойного человека в злобного зверя.

7. Глютен — тихий разрушитель

Какая еда провоцирует вспышки неконтролируемой ярости. Фото © «Шедеврум»

Для людей с целиакией или чувствительностью к глютену пшеничный белок становится настоящим ядом. Но даже у здоровых людей избыток глютена может вызывать агрессию.

Хлеб и выпечка

Современная пшеница содержит гораздо больше глютена, чем раньше. Этот белок может вызывать воспаление в кишечнике, которое передаётся в мозг. Результат — хроническая раздражительность, вспышки гнева, депрессия.

Макароны

Особенно опасны изделия из мягких сортов пшеницы. В них концентрация глютена максимальна. После тарелки спагетти некоторые люди чувствуют не сытость, а странное беспокойство и агрессию.

Пиво

Да, пиво попадает в список дважды! Помимо алкоголя в нём содержится глютен из ячменя и пшеницы. Двойной удар по нервной системе гарантирован.