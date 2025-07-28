Август-2025: куда сбежать от жары и не разориться? Топ бюджетных мест Ищете, куда поехать в последний месяц лета 2025 года? Как сэкономить на отдыхе в августе, куда полететь, кроме Чёрного моря? Life.ru предлагает рейтинг лучших дешёвых мест для отдыха. 28 июля, 06:01 От Калининграда до Байкала: куда махнуть в августе, если денег в обрез? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gvozdovskaya Anna

В августе 2025 года, если вы ищете недорогой отдых, стоит обратить внимание на несколько направлений. В России можно рассмотреть курорты Краснодарского края, а также Крым и Кавказ.

Топ-10 дешёвых мест для отдыха в России в августе

В последние годы в России активно развивается внутренний туризм, жители регионов всё чаще предпочитают заграничным перелётам путешествия по стране. При этом россияне проводят отдых всей семьёй, открывая новые локации и пользуясь возможностями бюджетного времяпрепровождения в различных уголках России.

Самым дорогим из российских направлений остаётся Камчатка — недельный отдых там обойдётся в 120 тыс. рублей на двоих. Далее идут Карелия и Байкал — по 115 и 110 тыс. соответственно. За отдых в Краснодарском крае, Калининграде и на Алтае придётся отдать не менее 100 тыс. Отдохнуть в Крыму и Дагестане получится за 95 тыс., на Урале — за 90. Самым бюджетным в 2025 году будет Поволжье — 75 тыс. за неделю.

Калининград

В Калининградской области есть много мест, где можно отдохнуть. Для пляжного отдыха подойдут Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский, Янтарный и Куршская коса. Если хочется спокойного отдыха, можно рассмотреть Пионерский, Янтарный или Балтийскую косу. Для любителей инфраструктуры и развлечений подойдут Зеленоградск и Светлогорск.

Сколько стоят билеты в Калининград

Стоимость билетов в Калининград в августе может варьироваться в зависимости от даты вылета, авиакомпании и города отправления. Самые дешёвые билеты на данный момент из Санкт-Петербурга — от 4078 рублей, а из Москвы — от 7114 рублей. Билеты на поезд в Калининград можно забронировать на сайте РЖД или в железнодорожных кассах. При покупке билета необходимо использовать загранпаспорт, так как Калининград находится в особой экономической зоне.

Калининград отлично подходит для бюджетного отдыха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Где остановиться в Калининграде

В Калининграде есть большой выбор отелей разной ценовой категории. Например, Holiday Inn Kaliningrad или Kaiserhof. Цена за ночь — от 2000 рублей. Для более бюджетного отдыха подойдут хостелы — от 700 рублей. Также много предложений по апартаментам и гостевым домам.

Байкал

В августе на Байкале тепло и сухо, днём может быть до +25 °С, но не дремлют местные ветра — бризы, которые могут существенно охладить воздух, поэтому в поездку лучше захватить утеплённую одежду.

Для отдыха на Байкале туристы в основном выбирают населённые пункты Слюдянка, Листвянка, Чивыркуйский залив и остров Ольхон. Ещё вариант — остановиться в Иркутске (от которого до озера нужно доехать) или в Байкальске, расположенном непосредственно на берегу.

Купаться в озере можно до конца лета, но во многих местах вода холодная, поэтому туристам рекомендуют для активного отдыха бухты и заливы (Чивыркуйский, Мухор, Баргузинский), где температура воды достигает +20 °С.

Сколько стоят билеты на Байкал

Добраться на отдых к озеру Байкал можно несколькими способами, в зависимости от вашего местоположения и предпочтений. Основные варианты — это самолёт, поезд, автобус или автомобиль. Наиболее удобным и быстрым способом является перелёт до Иркутска или Улан-Удэ, а затем трансфер.

Из Москвы и других крупных городов России есть регулярные рейсы в Иркутск и Улан-Удэ. Время в пути из Москвы — около 6 часов. Стоимость билета на самолёт из Москвы в Иркутск начинается от 8722 руб., цена авиабилета из регионов с пересадкой через Москву может достигать 33 тыс. руб.

На Байкале можно провести отпуск бюджетно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Katvic

Время в пути на поезде из Москвы до Иркутска — около трёх дней и 15 часов. Цена на проезд по железной дороге в августе в зависимости от типа вагона – от 11 до 18 тысяч рублей.

Где остановиться на Байкале

Квартира посуточно. Этот вариант позволяет бюджетно съездить на Байкал и сэкономить во время отдыха на двоих. Летом лучше остановиться в посёлке или в городе рядом с Байкалом. Однокомнатная квартира стоит в пределах 1500–2500 рублей за ночь. В Иркутске есть много вариантов рядом с железнодорожным вокзалом.

Санаторий, турбаза или дом отдыха. Здесь разброс цен заметный: точная сумма зависит от того, есть ли варианты с бассейном. Есть номера до 2000 рублей за ночь, но комфорта там обычно минимум.

Кемпинг. Как правило, около Байкала возможна аренда дома, шатра или участка под свою палатку. В большинстве случаев это недорого (в пределах 2000 рублей за сутки), но цены на курортах бывают и выше — например, бунгало в кемпинге Baikal-Babr на Ольхоне обойдётся от 5000 рублей.

Гостевые дома и отели на Байкале. Трёхзвёздочные гостиницы предлагают номера от 2500 рублей. Варианты «всё включено» начинаются от 5000 рублей за сутки.

Стоимость аренды комнат у местных жителей для бюджетного отдыха начинается от 600 руб.

Азовское море

В августе 2025 года отдых на Азовском море обещает быть жарким и комфортным. В это время года здесь обычно стоит тёплая погода, а вода прогревается до комфортной температуры для купания. Рекомендуется учесть, что в августе возможно нашествие медуз.

Самая известная азовская локация — Ейск. Этот город известен своим развитым курортным сервисом, обилием развлечений и инфраструктуры. На слуху и станица Голубицкая — здесь можно найти широкие пляжи и лечебные грязи. Село Семибалки — отличное место для отдыха с детьми, так как море здесь неглубокое и безопасное. А станица Должанская идеально подходит для любителей активного отдыха.

Отдых на Азовском море в августе будет комфортным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AAresTT

Стоимость билетов на Азовское море зависит от способа поездки, выбранного курорта и уровня комфорта. В среднем цены на автобусные туры начинаются от 18 550 рублей за 12 дней, включая проезд и проживание, согласно Магазину Путешествий. Отдельно проживание в гостевых домах и отелях на Азовском море может начинаться от 2331 рубля.

У Азовского моря небольшой номерной фонд. В основном это бюджетные гостиницы, гостевые дома и базы отдыха. Как правило, в местных объектах размещения нет шведского стола: питание либо заказное, либо «накрытие» (т. е. комплексное), либо по принципу самообслуживания.

Так, «Южный берег парк-отель» в Ейске — с большой зелёной территорией, двумя открытыми бассейнами, номерами разной категории, включая комфорт и люкс. Номер здесь – от 2,5 тыс. руб. в сутки. База отдыха «Салют» расположена на Ейской косе. Рядом пляжи, магазины, кафе. Номер — от 4,6 тыс. руб. в сутки за двоих.

Другие места отдыха в августе в России: от Поволжья до Дагестана

Поволжье

В Самаре хорошие пляжи и много интересных мест. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tishchenko Dmitrii

Одна из самых доступных локаций для путешествий по России — Поволжье. Волжские просторы занимают огромную территорию, сравнимую с размерами некоторых государств. Куда бы вы ни поехали — вверх по Волге или вниз — вам в любом случае встретится интересный город. Нижний Новгород с его неповторимым рельефом, Казань с удивительным сочетанием культур, очаровательная Самара с Жигулёвскими горами, Волгоград с его мемориально-музейным комплексом. Можно заглянуть и в Ульяновск или в Астрахань.

В августе на берегах Волги устанавливается комфортная погода. Можно отдыхать на пляжах, ходить на охоту и рыбалку, гулять по уютным улицам поволжских городов и знакомиться с их историей.

Алтай

Здесь туристов привлекают курорты с инфраструктурой — Яровое, Белокуриха, Чемал, Манжерок. Можно снять уютный домик, наслаждаться видами из окна, развлекаться на пляжах и аттракционах, заказывать экскурсии.

Алтай славится своей природой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valerii_M

На Алтае в конце лета очень популярны горные маршруты. В этом списке выделяются Белуха, Малая Синюха, Семинский перевал и вершина Чёртов палец — в этих локациях предпочитают базироваться группы любителей единения с природой и последователей духовных практик. Лето в регионе длится долго — в конце сентября в Чемальском районе бывает под +30 °C.

Карелия

Август — последний месяц в году, когда в Карелии можно застать приятную погоду: местная осень тёплых поблажек уже не даст.

Хорошие стартовые точки для путешествия по Карелии — это Приозёрск и Петрозаводск. Из первого можно домчать на скоростном теплоходе до Валаама, из второго — тем же способом до острова Кижи. А вслед за Приозёрском по автотрассе вы попадете в Сортавалу: там по левую руку от вас будет старинная застройка, а по правую — заповедник «Ладожские шхеры».

Рускеала. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ANATOLY Foto

Всего в 30 км от Сортавалы находится горный парк Рускеала. А если продвинуться дальше на север, почти до финской границы, окажетесь на Рысьей горе с шикарными видами на озеро Янисъярви. Автолюбители приезжают сюда на машинах, так как причудливые локации доступнее по времени средствам на личном транспорте.

Камчатка

На Камчатку лучше всего лететь в июле и августе: именно в это время здесь наиболее приятная погода для туристов. Впрочем, на ласковое море и вечное солнце рассчитывать не стоит: если температура воздуха поднимется выше +20 °С — считайте, что вам уже повезло. Перелёт из Москвы на Камчатку займёт 8 часов времени, билеты в Петропавловск-Камчатский стоят от 16 тысяч рублей и выше.

В августе на Камчатке ещё будет комфортная погода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valeriy Trubitsyn

Начать любоваться красотами можно в столице региона — Петропавловске-Камчатском. За эффектными видами стоит подняться на Никольскую или Мишенную сопку. К Петропавловску примыкает и Авачинская бухта: с её берегов виднеются скалы Три Брата.

Теперь о тех самых вулканах и гейзерах. Экскурсии к ним лучше заказывать у местных гидов — так и проще, и безопаснее. Самые популярные направления для походов и полётов: Ключевская и Мутновская сопки, вулканы Толбачик и Шивелуч, Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике.

Урал

Тут возможен отдых и на природе, и в крупных городах. Среди востребованных у туристов мегаполисов уверенно главенствует Екатеринбург. В уральской столице есть и старинные особняки, и стильные небоскрёбы, и необычные арт-объекты — в общем всё то, что обязан иметь любой уважающий себя миллионник.

На Урале советуем посетить природный парк «Оленьи ручьи». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergej Cash

Много интересных мест вы найдёте и в окрестностях Екатеринбурга. Например, природный парк «Оленьи ручьи» или Азов-гору.

Рядом с городом Кыштым в Челябинской области и вовсе находится «Уральское Бали». Этот титул получил каолиновый карьер в 150 км от города: он заполнен лазурной водой и окружён белыми берегами.

Для летнего отдыха на Урале вполне подойдут Абзаково и Банное рядом с Магнитогорском. Местные маркетологи позиционируют их как горнолыжные курорты, но они работают весь год, и в августе в том числе.

Банное — это озеро, летом там можно купаться, загорать, рыбачить, кататься на лодках и совершать прогулки по ближайшим склонам.

Дагестан

Дербент. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ValentinaVolokhina

В августе в Дагестане продолжается фирменное южное лето: средняя температура от +28 до +30 °С, а купаться можно вплоть до конца сентября. Главные курорты — Махачкала, Каспийск и Избербаш.

Вам наверняка захочется отправиться и в другие места — уж больно много тут интересного. Взять хотя бы древний город Дербент: официально ему две тысячи лет, а по слухам — все пять. Лучшие дербентские артефакты древности — городская стена и крепость Нарын-Кала.

Авторы Екатерина Субботина