Работа или отдых: что полезнее для мужчин 65+ на пенсии и как правильно выбрать образ жизни

Пенсия для многих мужчин становится настоящим водоразделом — одни с облегчением сдают пропуск и мечтают о бесконечном отдыхе, другие не представляют жизни без работы и цепляются за каждую возможность оставаться полезными. Кто из них прав? Свежие исследования показывают неожиданные результаты — оказывается, продолжающие работать мужчины-пенсионеры живут дольше и чувствуют себя счастливее. Но так ли всё однозначно? Мы разобрались в тонкостях пенсионной жизни и выяснили, когда работа становится спасением, а когда — медленным убийством.

Работающие пенсионеры живут дольше — но есть нюанс

Что лучше для мужчин-пенсионеров: работать или отдыхать. Фото © «Шедеврум»

Недавнее израильское исследование буквально перевернуло представления о пенсионном возрасте — учёные проанализировали данные 5300 человек и обнаружили удивительную закономерность. Мужчины, продолжающие трудиться после 67 лет, оценивают свою жизнь как более насыщенную и счастливую по сравнению с полностью отдыхающими ровесниками. Причём речь идёт не только об эмоциональном состоянии — работающие пенсионеры демонстрируют лучшие показатели физического здоровья и когнитивных функций. Но вот парадокс: большинство из них продолжают работать не от хорошей жизни, а из-за недостатка денег. Получается, что финансовая необходимость неожиданно оборачивается благом для здоровья. Работа даёт мужчинам то, чего не может заменить никакой отдых, — ощущение нужности, структурированный день и социальные контакты.

Мужской мозг устроен иначе — работа как смысл жизни

Почему именно мужчины так тяжело переносят полный уход от дел? Психологи объясняют это особенностями мужской психики — для представителей сильного пола работа традиционно остаётся основным источником самоидентификации. Если женщина может легко переключиться на семью, хобби или общественную деятельность, то мужчина воспринимает прекращение трудовой деятельности как потерю статуса и жизненного смысла. Неслучайно статистика показывает: среди работающих пенсионеров женщин в два с половиной раза больше, чем мужчин. Дело не только в том, что женщины живут дольше, — мужчины просто чаще «ломаются» после выхода на пенсию. Многие буквально рассыпаются на части, теряя привычную опору в виде рабочего места. Без ежедневных задач и коллектива они быстро впадают в апатию, которая становится прямой дорогой к болезням.

Неправильный отдых может убить быстрее стресса

Здоровье мужчин после 65: работа или полный отдых. Фото © «Шедеврум»

Казалось бы, что плохого в заслуженном отдыхе после десятилетий труда? На самом деле резкий переход от активной деятельности к полному безделью становится для организма настоящим шоком. Мужчины, которые всю жизнь привыкли к чёткому распорядку и постоянной занятости, оказываются в вакууме. Появляется избыток свободного времени, которое нечем заполнить осмысленно. Многие начинают злоупотреблять телевизором, проводя у экрана по 8–10 часов в день. Другие погружаются в бытовые проблемы, превращаясь из руководителей и специалистов в придирчивых домашних контролёров. Физическая активность стремительно снижается — зачем куда-то спешить, если больше не нужно быть на работе к определённому времени? Результат предсказуем: ухудшение здоровья, депрессия и ощущение бесполезности.

Когда работа после 65 становится ядом для здоровья

Но означает ли это, что всем мужчинам нужно работать до последнего вздоха? Конечно, нет. Есть ситуации, когда продолжение трудовой деятельности может серьёзно навредить. Первая — это работа с высоким уровнем стресса и ответственности. Если вы всю жизнь занимали руководящую должность и постоянно находились под давлением, то после 65 такая нагрузка может стать критической для сердечно-сосудистой системы. Вторая опасность — физически тяжёлый труд. Организм после 65 уже не может выдерживать прежние нагрузки, и попытки доказать обратное часто заканчиваются травмами и серьёзными проблемами со здоровьем. Третий фактор риска — токсичный коллектив или неадекватные требования работодателя. Если на работе вас не ценят, унижают или эксплуатируют, то лучше уйти и заняться поиском более подходящих вариантов.

Золотая середина — работа по душе и силам

Как правильно выбрать образ жизни мужчине на пенсии. Фото © «Шедеврум»

Идеальный вариант для мужчины после 65 — это работа, которая приносит удовольствие и не вызывает чрезмерного напряжения. Многие находят себя в консультировании молодых специалистов, передавая накопленный опыт. Другие открывают собственное небольшое дело — мастерскую, службу по ремонту или даже блог о своём хобби. Отличный выбор — работа на свежем воздухе с гибким графиком: садовник, экскурсовод, сторож на даче. Главное правило — работа должна давать ощущение нужности, но не истощать физически и эмоционально. Если утром вы просыпаетесь с мыслью «Опять на эту каторгу», то это точно не ваш вариант. А вот если предвкушаете интересные задачи и общение с людьми — значит, вы на правильном пути. Помните: цель работы после 65 — не заработать на хлеб, а сохранить активность и интерес к жизни.

Правильный отдых тоже требует планирования

Если вы всё-таки решили полностью уйти от трудовой деятельности, то отнеситесь к организации своего досуга как к серьёзной задаче. Отдых не означает лежание на диване — это активное наполнение жизни смыслом без рабочих обязательств. Составьте себе расписание, как будто это рабочий график: понедельник — день спорта, вторник — встреча с друзьями, среда — работа в саду, четверг — культурная программа. Обязательно найдите хобби, которое давно откладывали, — резьба по дереву, рыбалка, изучение истории, написание мемуаров. Не забывайте о физической активности — это может быть скандинавская ходьба, плавание в бассейне или просто ежедневные прогулки. Главное — избегать изоляции и поддерживать социальные связи. Одиночество для мужчины-пенсионера гораздо опаснее любых нагрузок.

Работающие пенсионеры-мужчины: преимущества и недостатки. Фото © «Шедеврум»