53 дня между жизнью и смертью: врачи спасли россиянина с гигантским гвоздём в черепе

Пациент провёл в больнице 53 дня, из них 40 — в реанимации в состоянии комы. Благодаря усилиям медиков мужчину удалось стабилизировать, и теперь его ждёт продолжительная реабилитация.

По словам врачей, вероятность летального исхода в подобных случаях чрезвычайно высока — она может достигать 80–90 %, поскольку повреждение черепа и мозга острым металлическим предметом часто сопровождается массивным кровотечением, разрушением жизненно важных структур и развитием тяжёлого отёка. В случае с этим пациентом риск был усугублён тем, что гвоздь прошёл сквозь несколько функционально значимых зон мозга, а его длина и направление проникновения создавали опасность мгновенной смерти. Даже при успешном извлечении инородного тела высока угроза инсульта, инфекции и необратимых неврологических последствий. Медики отмечают, что мужчина выжил во многом благодаря молниеносной доставке в операционную, слаженной работе команды нейрохирургов и современному оборудованию, позволившему минимизировать дополнительное травмирование тканей.