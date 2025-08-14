53 дня между жизнью и смертью: врачи спасли россиянина с гигантским гвоздём в черепе
Врачи в Екатеринбурге спасли мужчину с 12-сантиметровым гвоздём в голове
Нейрохирурги городской клинической больницы № 39 Екатеринбурга провели уникальную операцию, спасшую жизнь пациенту с гигантским гвоздём в черепе. Об этом сообщил в своём Telegram-канале главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов.
Металлический гвоздь длиной 12 сантиметров пробил голову мужчины насквозь, повредив череп и головной мозг.
Фото © Городская клиническая больница №39 Н.Новгорода
«Операция по извлечению опасного инородного тела длилась более трёх часов. Её провели заведующий нейрохирургическим отделением № 1 ГКБ № 39 Александр Лавренюк и врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Павел Смирнов», — уточнил Никонов.
Пациент провёл в больнице 53 дня, из них 40 — в реанимации в состоянии комы. Благодаря усилиям медиков мужчину удалось стабилизировать, и теперь его ждёт продолжительная реабилитация.
По словам врачей, вероятность летального исхода в подобных случаях чрезвычайно высока — она может достигать 80–90 %, поскольку повреждение черепа и мозга острым металлическим предметом часто сопровождается массивным кровотечением, разрушением жизненно важных структур и развитием тяжёлого отёка. В случае с этим пациентом риск был усугублён тем, что гвоздь прошёл сквозь несколько функционально значимых зон мозга, а его длина и направление проникновения создавали опасность мгновенной смерти. Даже при успешном извлечении инородного тела высока угроза инсульта, инфекции и необратимых неврологических последствий. Медики отмечают, что мужчина выжил во многом благодаря молниеносной доставке в операционную, слаженной работе команды нейрохирургов и современному оборудованию, позволившему минимизировать дополнительное травмирование тканей.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Gumpanat