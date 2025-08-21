В России стартовал масштабный флешмоб Под одним флагом

Россияне смогут стать участниками масштабной всероссийской акции, приуроченной ко Дню Государственного флага РФ. О запуске патриотического проекта «Под одним флагом» рассказали организаторы.

Для того чтобы присоединиться к праздничному флешмобу, необходимо выложить в социальных сетях снимок, на котором запечатлены личные достижения или памятные события, сопроводив фото хештегом #ПодОднимФлагом. Как уточнили организаторы, к публикации обязательно требуется добавить пояснение, каким образом изображение связано с российским триколором.

Все желающие также могут загрузить фотографии на специально созданный интернет-портал пододнимфлагом.рф. Авторы наиболее интересных и креативных работ удостоятся особой чести — их снимки будут транслироваться на крупных медиаэкранах в различных городах России.