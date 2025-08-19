Сегодня почти все молодые россияне демонстрируют искреннюю преданность своей стране — уровень патриотизма среди 18-24-летних достиг впечатляющих 99%. Это значительный скачок по сравнению с 2016 годом, когда показатель был на 16% ниже, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Социологи, включая зарубежных исследователей, подтверждают устойчивый рост оптимизма: с весны до лета число тех, кто уверен, что Россия движется в правильном направлении, увеличилось на 13%, и теперь составляет 73%. Аналогичные цифры отражают поддержку Вооружённых сил и веру молодёжи в свободу и перспективы своей страны.

Политический эксперт Пётр Колчин отмечает, что нынешний патриотический подъём — не мимолетное явление, а глубокая трансформация общественного сознания.

«По моим оценкам, эмиграционные настроения среди молодёжи находятся сегодня на историческом минимуме. То же самое можно сказать и о протестном потенциале. В целом это оценка всей системе молодёжной политики России: она работает и справляется со своими задачами», — сказал Колчин в беседе с газетой «Известия».

Важную роль в этом процессе сыграла системная государственная политика: регулярные «разговоры о важном», церемонии поднятия флага в школах и масштабные программы патриотического воспитания. Эти инициативы получили широкое одобрение — 88% школьников поддерживают их.