Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 09:31

ВЦИОМ: 99% молодых людей в России растут патриотами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Сегодня почти все молодые россияне демонстрируют искреннюю преданность своей стране — уровень патриотизма среди 18-24-летних достиг впечатляющих 99%. Это значительный скачок по сравнению с 2016 годом, когда показатель был на 16% ниже, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Социологи, включая зарубежных исследователей, подтверждают устойчивый рост оптимизма: с весны до лета число тех, кто уверен, что Россия движется в правильном направлении, увеличилось на 13%, и теперь составляет 73%. Аналогичные цифры отражают поддержку Вооружённых сил и веру молодёжи в свободу и перспективы своей страны.

Политический эксперт Пётр Колчин отмечает, что нынешний патриотический подъём — не мимолетное явление, а глубокая трансформация общественного сознания.

«По моим оценкам, эмиграционные настроения среди молодёжи находятся сегодня на историческом минимуме. То же самое можно сказать и о протестном потенциале. В целом это оценка всей системе молодёжной политики России: она работает и справляется со своими задачами», — сказал Колчин в беседе с газетой «Известия».

Важную роль в этом процессе сыграла системная государственная политика: регулярные «разговоры о важном», церемонии поднятия флага в школах и масштабные программы патриотического воспитания. Эти инициативы получили широкое одобрение — 88% школьников поддерживают их.

В России студентов проверят на принятие традиционных ценностей
В России студентов проверят на принятие традиционных ценностей

Ранее российская певица Ирина Ортман заявила, что в России, особенно среди молодёжи, значительно укрепился дух патриотизма. По его словам, современная молодёжь воспитывается в любви к своей Родине, чему способствуют и события нашего времени.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • вциом
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar