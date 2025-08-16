«Гимн наизусть и гордость в глазах»: Ортман — о новом поколении патриотов
Певица Ирина Ортман отметила резкий рост патриотизма среди молодёжи
Обложка © VK / Ирина Ортман / official
В России за последние годы заметно усилился дух патриотизма, особенно среди молодежи. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила певица Ирина Ортман на седьмом Фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».
Видео © 5-tv.ru
Артистка обратила внимание, что современные 20-летние граждане воспитываются в атмосфере глубокой любви к Родине, чему способствовали, в том числе, события последнего времени.
«К сожалению, при таких трагических обстоятельствах, но у нас дух патриотизма за последние три года очень сильно возрос», — подчеркнула Ортман.
По её словам, эту тенденцию легко проследить по тому, как молодёжь ведёт себя на мероприятиях, включая фестиваль «Таврида».
А ранее участник СВО Максим Григорьев назвал главные ценности России. Он отметил, что чувство патриотизма и преданность Отчизне стали решающими факторами в победе над фашизмом во время Великой Отечественной войны, а сегодня эти же ценности укрепляют дух бойцов в ходе специальной военной операции. Он также акцентировал внимание на том, что как власти, так и граждане активно работают над сохранением достоверной истории, уделяя особое внимание событиям, связанным с победой в 1945 году.