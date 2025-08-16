Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 12:20

«Гимн наизусть и гордость в глазах»: Ортман — о новом поколении патриотов

Певица Ирина Ортман отметила резкий рост патриотизма среди молодёжи

Обложка © VK / Ирина Ортман / official

В России за последние годы заметно усилился дух патриотизма, особенно среди молодежи. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила певица Ирина Ортман на седьмом Фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

Видео © 5-tv.ru

Артистка обратила внимание, что современные 20-летние граждане воспитываются в атмосфере глубокой любви к Родине, чему способствовали, в том числе, события последнего времени.

«К сожалению, при таких трагических обстоятельствах, но у нас дух патриотизма за последние три года очень сильно возрос», — подчеркнула Ортман.

По её словам, эту тенденцию легко проследить по тому, как молодёжь ведёт себя на мероприятиях, включая фестиваль «Таврида».

А ранее участник СВО Максим Григорьев назвал главные ценности России. Он отметил, что чувство патриотизма и преданность Отчизне стали решающими факторами в победе над фашизмом во время Великой Отечественной войны, а сегодня эти же ценности укрепляют дух бойцов в ходе специальной военной операции. Он также акцентировал внимание на том, что как власти, так и граждане активно работают над сохранением достоверной истории, уделяя особое внимание событиям, связанным с победой в 1945 году.

Александра Мышляева
