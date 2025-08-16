«Гимн наизусть и гордость в глазах»: Ортман — о новом поколении патриотов

В России за последние годы заметно усилился дух патриотизма, особенно среди молодежи. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила певица Ирина Ортман на седьмом Фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

Артистка обратила внимание, что современные 20-летние граждане воспитываются в атмосфере глубокой любви к Родине, чему способствовали, в том числе, события последнего времени.

«К сожалению, при таких трагических обстоятельствах, но у нас дух патриотизма за последние три года очень сильно возрос», — подчеркнула Ортман.

По её словам, эту тенденцию легко проследить по тому, как молодёжь ведёт себя на мероприятиях, включая фестиваль «Таврида».