Любовь к городу и традициям: В России рассказали, кто такой настоящий патриот
Депутат Карзубова: Патриотизм заключается в желании сделать жизнь общества лучше
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Быть патриотом своей Родины — это уважительно относиться к культуре, обычаям, языку собственной страны. Кроме того, настоящий патриот заботится об окружающих и стремиться сделать жизнь общества лучше, заявила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Карзубова.
«Патриотизм выражается в любви к своему дому, городу, региону, участии в общественных инициативах, бережливом отношении к природе», — подчеркнула депутат в беседе с РИАМО.
Карзубова добавила, что настоящий патриотизм — желание сделать мир вокруг себя добрее и комфортнее. Также патриоты участвуют в волонтёрских программах, уважительно относятся к традициям и открыты для всего мира.
Напомним, что 12 июня отмечается главный государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет нашей страны, богатство её истории и культуры, ценности, успехи всех регионов и всего многонационального народа.
А ранее участник СВО Максим Григорьев назвал главные ценности России. По его словам, патриотизм и любовь к Родине помогли народу одержать победу в ВОВ, а ещё позволят победить в СВО.