Любовь к городу и традициям: В России рассказали, кто такой настоящий патриот

Быть патриотом своей Родины — это уважительно относиться к культуре, обычаям, языку собственной страны. Кроме того, настоящий патриот заботится об окружающих и стремиться сделать жизнь общества лучше, заявила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Карзубова.

«Патриотизм выражается в любви к своему дому, городу, региону, участии в общественных инициативах, бережливом отношении к природе», — подчеркнула депутат в беседе с РИАМО.

Карзубова добавила, что настоящий патриотизм — желание сделать мир вокруг себя добрее и комфортнее. Также патриоты участвуют в волонтёрских программах, уважительно относятся к традициям и открыты для всего мира.

Напомним, что 12 июня отмечается главный государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет нашей страны, богатство её истории и культуры, ценности, успехи всех регионов и всего многонационального народа.