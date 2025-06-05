Путин процитировал слова Тютчева о том, что Европа должна учиться уважать Россию
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Президент России Владимир Путин на заседании совета по поддержке русского языка напомнил слова поэта Фёдора Тютчева, подчеркнув его размышления о взаимоотношениях России и Европы. Глава государства отметил, что Тютчев был настоящим патриотом, человеком высокой культуры, широкой мысли и глубокой мудрости, а его творческое наследие выходит за пределы поэзии.
«Обращаясь в одной из своих работ к европейцам — речь шла об отношениях России и Германии, но по сути это был посыл всему Западу, — он писал: «Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе,» —процитировал его слова президент.
Фёдор Иванович Тютчев — выдающийся русский поэт, дипломат и публицист, один из крупнейших представителей философской лирики XIX века. Наряду с поэтическим творчеством, он активно участвовал в общественной и политической жизни, работал в МИДе, долгое время жил в Германии. Его тексты отличались глубоким патриотизмом и размышлениями о судьбе России и её месте в мире. Тютчев остро чувствовал противоречия между Востоком и Западом и нередко поднимал эти темы в публицистике и поэзии.
Ранее в ходе того же заседания Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября — в день рождения Расула Гамзатова.